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Олігарх Пінчук виконав домовленість із Зеленським і роздав квартири морякам

Середа, 2 жовтня 2019, 16:21

24 морякам, звільненим 7 вересня з російського полону, вручили двокімнатні квартири в Одесі.

Джерело: Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, Фонд Віктора Пінчука

Дослівно у повідомленні Денісової: "Щойно в одеському готелі Decameron завершилася урочиста церемонія вручення сертифікатів на двокімнатні квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня.

Крім того, перед врученням сертифікатів було презентовано квартири, які розташовані в новобудові із налагодженною інфраструктурою в прилеглому районі міста Одеси.

Квартири було придбано Фондом Віктора Пінчука за ініціативи Президента України Вололимира Зеленського".

Деталі: Фонд Пінчука повідомив, що олігарх підтримав ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення житлом 24-х військовополонених українських моряків та взяв на себе зобов’язання придбати для них квартири в Одесі або передмісті.

Нові двокімнатні квартири загальною площею 59,71 квадратних метрів розташовані в новобудові в прилеглому районі міста Одеси та будуть здані в експлуатацію до кінця 2019 року.

Цьому передувало: У червні на зустрічі з представниками бізнесу Зеленський домовився, що Пінчук профінансує 24 квартири і опікуватиметься питаннями військовослужбовців на Донбасі. Тоді ж президент повідомив про домовленість із іншим олігархом Рінатом Ахметовим, що він вкладатиме в медицину на Донбасі і підтримуватиме регіон.

У вересні Денісова повідомляла, що держава купить квартири звільненим політв’язням: Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову.

Повідомлялось також, що кожен із 35 звільнених політв’язнів отримає 100 тисяч гривень грошової допомоги від держави. 

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Нагадаємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35", у тому числі захоплених у полон в Чорному морі 24 моряків. Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • Після обміну президент України Володимир Зеленський подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. За повідомленням ОПУ, сторони підкреслили, що "задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу".

"Українська правда" в Threads

Теми: морякиквартириЗеленськийПінчукОдеса
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