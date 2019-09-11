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Звільненим політв’язням виплатять по 100 тисяч

Середа, 11 вересня 2019, 14:19

Кожен із 35 звільнених політв’язнів отримає 100 тисяч гривень грошової допомоги від держави. 

ДжерелоУрядовий порталFacebook-сторінка уповноваженої з прав людини Людмили Денісової

Деталі: За словами Денісової, грошова виплата буде одноразовою. Відповідальними за виконання рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. 

Як додали в Кабміні, ініціатива виплати грошової допомоги надійшла від президента Володимира Зеленського та була підтримана урядом одноголосно. 

Що було раніше: Держава пообіцяла купити квартири звільненим політв’язням: Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову.

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Нагадаємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • Після обміну президент України Володимир Зеленський подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. За повідомленням ОПУ, сторони підкреслили, що "задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу".

Теми: полоненіполітв'язніРосіяЗеленськийКабінет міністрів
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