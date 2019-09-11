Звільненим політв’язням виплатять по 100 тисяч

Кожен із 35 звільнених політв’язнів отримає 100 тисяч гривень грошової допомоги від держави.

Джерело: Урядовий портал, Facebook-сторінка уповноваженої з прав людини Людмили Денісової

Деталі: За словами Денісової, грошова виплата буде одноразовою. Відповідальними за виконання рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Як додали в Кабміні, ініціатива виплати грошової допомоги надійшла від президента Володимира Зеленського та була підтримана урядом одноголосно.

Що було раніше: Держава пообіцяла купити квартири звільненим політв’язням: Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову.

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