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Три фракції хочуть, щоб Зеленський в Раді особисто розповів про плани на Донбас

Середа, 2 жовтня 2019, 18:42

Три фракції Верховної Ради чекають від президента Володимира Зеленського особистого прояснення у парламенті своєї позицію щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Джерело: Facebook-сторінка партії "Голос"

Деталі: Депутати "Голосу", "Європейської солідарності" та "Батьківщини" погодили спільну пропозицію до президента України. Про це від імені трьох фракцій заявив народний депутат Сергій Рахманін.

Також депутати вимагали від міністра закордонних справ Вадима Пристайка і керівника Генштабу Хомчака прийти о 16 годині 2 жовтня до парламенту, проте той не з'явився.

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Передісторія:

  • 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнмаєра" щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
  • Уже 2 жовтня на зустрічі з представниками парламентських фракцій президент Володимир Зеленський переконував, що про капітуляцію України після підписання так званої "формули Штайнмаєра" не йдеться, але пояснити свою позицію з трибуни Ради відмовився.

Українська правда

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Теми: Зеленськийформула Штайнмаєра
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