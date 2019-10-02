Три фракції хочуть, щоб Зеленський в Раді особисто розповів про плани на Донбас

Три фракції Верховної Ради чекають від президента Володимира Зеленського особистого прояснення у парламенті своєї позицію щодо подальшої деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Джерело: Facebook-сторінка партії "Голос"

Деталі: Депутати "Голосу", "Європейської солідарності" та "Батьківщини" погодили спільну пропозицію до президента України. Про це від імені трьох фракцій заявив народний депутат Сергій Рахманін.

Також депутати вимагали від міністра закордонних справ Вадима Пристайка і керівника Генштабу Хомчака прийти о 16 годині 2 жовтня до парламенту, проте той не з'явився.

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