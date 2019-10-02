Зеленський відмовився говорити про "формулу Штайнмаєра" з трибуни Ради

На зустрічі з представниками парламентських фракцій президент Володимир Зеленський переконував, що про капітуляцію України після підписання так званої "формули Штайнмаєра" не йдеться, але пояснити свою позицію з трибуни Ради відмовився.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракціях

Деталі: Джерела УП розповідають, що на зустрічі з головами фракцій Зеленський був дуже нервовий, але переконував, "що все буде добре, він все розрулить і парламент може розслабитися".

Пряма мова співбесідника УП: "Зеленський говорив, що все буде добре. Ніяких виборів без контролю територій".

Додатково: Водночас голови фракцій пропонували вийти у сесійну залу і повторити це все з трибуни Верховної Ради. Але Зеленський відмовився: сказав, що це вже зайве, тому що він публічно виступив у напередодні і "все пояснив".

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