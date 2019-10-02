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Зеленський відмовився говорити про "формулу Штайнмаєра" з трибуни Ради

Середа, 2 жовтня 2019, 12:02
Зеленський відмовився говорити про формулу Штайнмаєра з трибуни Ради
Дмитро Ларін, УП

На зустрічі з представниками парламентських фракцій президент Володимир Зеленський переконував, що про капітуляцію України після підписання так званої "формули Штайнмаєра" не йдеться, але пояснити свою позицію з трибуни Ради відмовився.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракціях

Деталі: Джерела УП розповідають, що на зустрічі з головами фракцій Зеленський був дуже нервовий, але переконував, "що все буде добре, він все розрулить і парламент може розслабитися".

Пряма мова співбесідника УП: "Зеленський говорив, що все буде добре. Ніяких виборів без контролю територій".

Додатково: Водночас голови фракцій пропонували вийти у сесійну залу і повторити це все з трибуни Верховної Ради. Але Зеленський відмовився: сказав, що це вже зайве, тому що він публічно виступив у напередодні і "все пояснив".

Знати більше: Формула Штайнмаєра: Про що домовились у Мінську. Реакція

Штайнмаєр у законі: на що погодився Київ і чи є у "формулі" вивід російських військ

Передісторія:

  • 1 жовтня на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську домовились про розведення силу Петрівському та Золотому. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила так звану "формулу Штайнємара"щодо виборів на окупованому Донбасі і пояснив, чому не слід її боятися.
  • Одразу після брифінгу Зеленського націоналістизаявили про державну зраду та "безстрокову акцію проти капітуляції". Вони прийшли на Банкову.
  • Також учасники мітингу проти імплементації "формули Штайнмаєра" зібрались на Майдані Незалежності.Уночі 2 жовтня вони розійшлися, але заявили, що планують 2 жовтня зібратись під стінами Верховної Ради та на Майдані.
  • Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" розкритикували узгодження тексту так званої "формули Штайнмаєра" президентом Володимиром Зеленським.
  • Вони висували вимоги скликати закрите засідання парламенту за участю Зеленського, або зібрати лідерів парламентських фракцій і детально пояснити, що підписано в Мінську та на які дії надана згода.
  • Також із критикою заяви Зеленського виступили екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Українська правда

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Теми: формула ШтайнмаєраЗеленськийВерховна Рада
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