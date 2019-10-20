Держдеп не знайшов доказів для звинувачень Клінтон у справі про листування

Розслідування Державного департаменту США щодо використання Гілларі Клінтон особистої електронної пошти для робочого листування, коли вони була державним секретарем, не виявило жодних доказів навмисного поводження із секретною інформацією.

Джерело: Reuters

Деталі: Результати розслідування були оприлюднені у п’ятницю офісом республіканського сенатора Чака Грасслі.

Держдеп намагався з’ясувати, чи ставила під загрозу Клінтон секретну інформацію під час використання особистої електронної пошти.

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