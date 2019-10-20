Держдеп не знайшов доказів для звинувачень Клінтон у справі про листування
Розслідування Державного департаменту США щодо використання Гілларі Клінтон особистої електронної пошти для робочого листування, коли вони була державним секретарем, не виявило жодних доказів навмисного поводження із секретною інформацією.
Джерело: Reuters
Деталі: Результати розслідування були оприлюднені у п’ятницю офісом республіканського сенатора Чака Грасслі.
Держдеп намагався з’ясувати, чи ставила під загрозу Клінтон секретну інформацію під час використання особистої електронної пошти.
Передісторія:
- Скандал у зв'язку з електронним листуванням Гілларі Клінтон, коли вона займала пост держсекретаря, розгорівся в березні 2015 року. З'ясувалося, що вона в порушення встановлених вимог вела службове листування з особистого облікового запису електронної пошти.
- Проте, генеральна прокуратура США не рекомендувала порушувати справу проти Клінтон.
- Пізніше у Держдепартаменті США заявили, що відновлять розслідування справи проти колишнього держсекретаря і кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.
- В ході передвиборної кампанії Дональд Трамп заявляв, що в разі його перемоги на виборах, Хілларі Клінтон "була б у в'язниці" через справу про електронне листування. Проте надалі він заявив, що не хоче проводити розслідування щодо Клінтон.
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