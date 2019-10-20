Держдеп не знайшов доказів для звинувачень Клінтон у справі про листування
Неділя, 20 жовтня 2019, 04:11
Розслідування Державного департаменту США щодо використання Гілларі Клінтон особистої електронної пошти для робочого листування, коли вони була державним секретарем, не виявило жодних доказів навмисного поводження із секретною інформацією.
Джерело: Reuters
Деталі: Результати розслідування були оприлюднені у п’ятницю офісом республіканського сенатора Чака Грасслі.
Держдеп намагався з’ясувати, чи ставила під загрозу Клінтон секретну інформацію під час використання особистої електронної пошти.
Передісторія:
- Скандал у зв'язку з електронним листуванням Гілларі Клінтон, коли вона займала пост держсекретаря, розгорівся в березні 2015 року. З'ясувалося, що вона в порушення встановлених вимог вела службове листування з особистого облікового запису електронної пошти.
- Проте, генеральна прокуратура США не рекомендувала порушувати справу проти Клінтон.
- Пізніше у Держдепартаменті США заявили, що відновлять розслідування справи проти колишнього держсекретаря і кандидата в президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон.
- В ході передвиборної кампанії Дональд Трамп заявляв, що в разі його перемоги на виборах, Хілларі Клінтон "була б у в'язниці" через справу про електронне листування. Проте надалі він заявив, що не хоче проводити розслідування щодо Клінтон.
Українська правда