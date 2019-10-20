Госдеп не нашел доказательств для обвинений Клинтон по делу о переписке

237 просмотров
Воскресенье, 20 октября 2019, 04:11

Расследование Государственного департамента США по использованию Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки, когда они была государственным секретарем, не выявило никаких доказательств умышленного обращения с секретной информацией.

Источник: Reuters

Детали: Результаты расследования были обнародованы в пятницу офисом республиканского сенатора Чака Грассли.

Госдеп пытался выяснить, ставила ли под угрозу Клинтон секретную информацию при использовании личной электронной почты.

Предыстория:

  • Скандал в связи с электронной почтой Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря, разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личной учетной записи электронной почты.
  • Однако, генеральная прокуратура США не рекомендовала возбуждать дело против Клинтон.
  • Позже в Госдепартаменте США заявили, что возобновят расследование дела против бывшего госсекретаря и кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.
  • В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы на выборах, Хиллари Клинтон "была бы в тюрьме" из-за дела об электронной переписке. Однако в дальнейшем он заявил, что не хочет проводить расследование касательно Клинтон.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Клинтон


powered by lun.ua
Материалы по теме
Клинтон назвала "фавориткой русских" кандидатку в президенты от демократов 20 октября 2019, 01:10
"Не будь дураком": Эрдоган пообещал ответить Трампу 18 октября 2019, 17:53
Кислин заявил, что не встречался с Зеленским в США, но хотел 18 октября 2019, 17:41
Все новости
Главные новости
Госдеп не нашел доказательств для обвинений Клинтон по делу о переписке
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече", в Кремле выдвинули условие
Джулиани просил Белый дом о визе для Шокина: хотел "грязи на демократов" - СМИ
Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП
Все новости
спорт

10 упражнений для бедер, которые можно делать в домашних условиях

Фото

В чем туристы будут летать в космос

поясняет Супрун

Вызывают ли негативные эмоции рак?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів