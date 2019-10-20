Госдеп не нашел доказательств для обвинений Клинтон по делу о переписке
237 просмотров
Воскресенье, 20 октября 2019, 04:11
Расследование Государственного департамента США по использованию Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки, когда они была государственным секретарем, не выявило никаких доказательств умышленного обращения с секретной информацией.
Источник: Reuters
Детали: Результаты расследования были обнародованы в пятницу офисом республиканского сенатора Чака Грассли.
Госдеп пытался выяснить, ставила ли под угрозу Клинтон секретную информацию при использовании личной электронной почты.
Предыстория:
- Скандал в связи с электронной почтой Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря, разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личной учетной записи электронной почты.
- Однако, генеральная прокуратура США не рекомендовала возбуждать дело против Клинтон.
- Позже в Госдепартаменте США заявили, что возобновят расследование дела против бывшего госсекретаря и кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.
- В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы на выборах, Хиллари Клинтон "была бы в тюрьме" из-за дела об электронной переписке. Однако в дальнейшем он заявил, что не хочет проводить расследование касательно Клинтон.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua