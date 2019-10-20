Госдеп не нашел доказательств для обвинений Клинтон по делу о переписке

Расследование Государственного департамента США по использованию Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки, когда они была государственным секретарем, не выявило никаких доказательств умышленного обращения с секретной информацией.

Источник: Reuters

Детали: Результаты расследования были обнародованы в пятницу офисом республиканского сенатора Чака Грассли.

Госдеп пытался выяснить, ставила ли под угрозу Клинтон секретную информацию при использовании личной электронной почты.

Предыстория: