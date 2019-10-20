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Госдеп не нашел доказательств для обвинений Клинтон по делу о переписке

Воскресенье, 20 октября 2019, 04:11

Расследование Государственного департамента США по использованию Хиллари Клинтон личной электронной почты для рабочей переписки, когда они была государственным секретарем, не выявило никаких доказательств умышленного обращения с секретной информацией.

Источник: Reuters

Детали: Результаты расследования были обнародованы в пятницу офисом республиканского сенатора Чака Грассли.

Госдеп пытался выяснить, ставила ли под угрозу Клинтон секретную информацию при использовании личной электронной почты.

Предыстория:

  • Скандал в связи с электронной почтой Хиллари Клинтон, когда она занимала пост госсекретаря, разгорелся в марте 2015 года. Выяснилось, что она в нарушение установленных требований вела служебную переписку с личной учетной записи электронной почты.
  • Однако, генеральная прокуратура США не рекомендовала возбуждать дело против Клинтон.
  • Позже в Госдепартаменте США заявили, что возобновят расследование дела против бывшего госсекретаря и кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.
  • В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что в случае его победы на выборах, Хиллари Клинтон "была бы в тюрьме" из-за дела об электронной переписке. Однако в дальнейшем он заявил, что не хочет проводить расследование касательно Клинтон.

Украинская правда

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Темы: СШАКлинтон
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