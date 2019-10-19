ГПУ не допустила до атестації Горбатюка і звільнила слідчих

Генеральна прокуратура не допустила до атестації прокурорів управління спецрозслідувань Олексія Донського та Сергія Горбатюка, які займалися розслідуваннями справ Майдану.

Джерело: коментар Донського "Громадському" та "Громадському радіо"

Деталі: У зв'язку з реформою органів прокуратури було ухвалене рішення провести атестацію всіх співробітників.

Для допуску до атестації потрібно було підписати заяву спеціального зразка. У ній, зокрема, йшлося про те, що підписант дає згоду на те, що під час ухвалення рішення про атестацію комісія може брати до уваги будь-яку інформацію від фізичних або юридичних осіб без необхідності її перевіряти.

"Погоджуюся з тим, що під час проведення співбесіди й затвердження рішення кадровою комісією може братися до уваги інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб (в тому числі анонімно), яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню", — йдеться у заяві, яку пропонувала підписати ГПУ.

За словами Донського, він та Горбатюк написали заяву на проходження атестації не того зразка, який пропонували підписати в ГПУ, а в довільній формі. Через це їх і не допустили.

Пряма мова Донського: "Для мене є категорично неприйнятним давати добровільну згоду на використання анонімної інформації без підтвердження при проходженні атестації. Якщо хтось вважає це законним, то нехай це робить, але навіщо вимагати добровільну згоду. На мою думку, це є незаконно".

Деталі: Водночас у коментарі "Громадському радіо" Донський повідомив, що за процедурою скорочення звільнили Юрія Безщасного, Андрія Дем’яненка та Віталія Тарасюка. Останній є заступником керівника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка.

Зазначається, що слідчих звільнили через те, що вони подали заяву на згоду про переатестацію у довільній формі, оскільки не погоджувалися з новою формою.

Що було раніше: 16 жовтня перший заступник генпрокурора Віталій Касько повідомив, що справи про розстріли на Майдані з Управління спецрозслідувань Генпрокуратури перейдуть за підслідністю до Державного бюро розслідувань, а справи про економічні злочини стосовно колишніх високопосадовців – до Національного антикорупційного бюро.

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