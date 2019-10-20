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Горбатюк заявляет, что комиссии при ГПУ не имеют права аттестовать прокуроров

Воскресенье, 20 октября 2019, 20:49

Руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что созданные при ГПУ кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров.

Источник: Горбатюк в комментарии "Громадському"

Детали: В соответствии с законом о реформировании органов прокуратуры, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора.

"Однако поскольку Офиса генпрокурора пока не существует, были созданы другие комиссии, при ГПУ, которым поручили заниматься аттестацией. Таким образом деятельность этих комиссий вне закона и, соответственно, их решения могут быть обжалованы и бесспорно отменены", - подчеркнул Горбатюк.

Он добавил, что пока неизвестно, по каким критериям выбирали членов комиссий, ведь открытого конкурса не было.

Горбатюк также заявил, что четырех следователей управления специальных расследований уволили из ГПУ незаконно.

По его словам, в законе предусмотрено, что если не было подано заявления об аттестации установленного образца, возможно увольнение прокурора. Однако в случае со следователями неподача заявления не может быть основанием для их увольнения.

Прямая речь Горбатюка: "Для следователей записано, что если они хотят перейти в Офис генпрокурора, необходимо подать заявление установленного образца, но не написано, что в случае непредставления следователь может быть освобожден. Однако четырех следователей просто уволили, утверждая, что они приравниваются к прокурорам, поскольку они являлись руководителями следственных отделов".

"Такое незаконное увольнение следователей содержит признаки преступного вмешательства в их деятельность".

Детали: Горбатюк также считает, что текст заявления установленного образца, который подают прокуроры для прохождения аттестации, грубо нарушает законодательство и Конституцию.

"Это вообще не связано с выявлением доброчестности или недоброчестности. Эта реформа похожа на механизм для увольнения тех, кто неудобен системе", - отметил начальник спецуправления.

Что было раньше: Недавно генпрокурор Руслан Рябошапка утвердил состав двух кадровых комиссий.

Первую кадровую комиссию возглавил главный военный прокурор Виктор Чумак. Кроме Чумака в комиссию вошли Александр Толочко, Оксана Каплина, а также делегированные международными неправительственными организациями и проектами международно-технической помощи Роман Жовнир, Андрей Боровик, Борис Малышев.

Вторую кадровую комиссию возглавил Виталий Каско. В комиссию вошли Владимир Бурдин, Максим Пиддубчак, а также делегированные международными неправительственными организациями и проектами международно-технической помощи Александр Леменов, Сергей Перникоза, Марина Цапок.

Предыстория:

  • В субботу прокурор управления спецрасследований Алексей Донской заявил, что Генеральная прокуратура не допустила к аттестации его и Сергея Горбатюка.
  • Он также сообщил, что по процедуре сокращения из ГПУ уволили следователей Юрия Безщасного, Андрея Демьяненко и Виталия Тарасюка.
  • 29 августа Зеленский внес в Раду законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".
  • В проекте закона речь шла о ликвидации военной прокуратуры, уменьшении штата прокуратуры, приостановлении деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021 года. Кроме того, к генеральному прокурору возвращается требование иметь высшее юридическое образование.
  • 19 сентября Рада приняла закон во втором чтении. "За" проголосовали 259 депутатов.
  • Согласно закону, все прокуроры, желающие остаться в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.

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Темы: Генпрокуратура
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