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Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром – ЗМІ

Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:56

Президент Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Японії зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.

Джерело: "Інтерфакс-Україна".

Деталі: За даними видання, їх зустріч відбудеться в Токіо 23 жовтня.

22 жовтня Зеленський зустрінеться також з президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

Чому це важливо: Через погодження на переговорах у Мінську так званої "формули Штайнмаєра" щодо виборів на окупованих територіях Донбасу, яку частина суспільства розцінила як здачу національних інтересів, у Києві пройшло кілька багаточисельних акцій протесту.

Нагадаємо: Зеленський перебуває в Японії з робочим візитом, який триватиме з 21 по 24 жовтня.

Він візьме участь в церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто, зустрінеться з прем'єр-міністром Японії, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийформула Штайнмаєра
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