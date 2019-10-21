Зеленський зустрінеться зі Штайнмаєром – ЗМІ

7322 перегляди
Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:56

Президент Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Японії зустрінеться з федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.

Джерело: "Інтерфакс-Україна".

Деталі: За даними видання, їх зустріч відбудеться в Токіо 23 жовтня.

22 жовтня Зеленський зустрінеться також з президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

Чому це важливо: Через погодження на переговорах у Мінську так званої "формули Штайнмаєра" щодо виборів на окупованих територіях Донбасу, яку частина суспільства розцінила як здачу національних інтересів, у Києві пройшло кілька багаточисельних акцій протесту.

Нагадаємо: Зеленський перебуває в Японії з робочим візитом, який триватиме з 21 по 24 жовтня.

Він візьме участь в церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто, зустрінеться з прем'єр-міністром Японії, керівниками обох палат парламенту Японії, членами японської парламентської Асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський формула Штайнмаєра


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-начальника кіберполіції 21 жовтня 2019, 11:21
Зеленський сподівається, що Японія пускатиме українців без віз 21 жовтня 2019, 09:30
Зеленський прибув із робочим візитом до Японії 21 жовтня 2019, 06:08
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

дослідження

Синє світло від екранів може прискорити старіння

думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?