Зеленский встретится со Штайнмайером – СМИ
Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.
Источник: "Интерфакс-Украина".
Детали: По данным издания, их встреча состоится в Токио 23 октября.
22 октября Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Почему это важно: Из-за согласования на переговорах в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" по выборам на оккупированных территориях Донбасса, которую часть общества расценила как сдачу национальных интересов, в Киеве прошло несколько многочисленных акций протеста.
Напомним: Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября.
Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
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