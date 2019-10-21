Зеленский встретится со Штайнмайером – СМИ

2434 просмотра
Понедельник, 21 октября 2019, 12:56

Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Источник: "Интерфакс-Украина".

Детали: По данным издания, их встреча состоится в Токио 23 октября.

22 октября Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Почему это важно: Из-за согласования на переговорах в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" по выборам на оккупированных территориях Донбасса, которую часть общества расценила как сдачу национальных интересов, в Киеве прошло несколько многочисленных акций протеста.

Напомним: Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября.

Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский формула Штайнмайера


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника киберполиции 21 октября 2019, 11:21
Зеленский надеется, что Япония будет пускать украинцев без виз 21 октября 2019, 09:30
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию 21 октября 2019, 06:08
Все новости
Главные новости
За Гладковского внесли залог
Гендиректор хора Веревки прокомментировал скандал с номером о Гонтаревой: Стыдно
Коломойский о номере "Квартала" о поджоге дома Гонтаревой: "Очень понравился"
Конгрессмены требуют у Госдепа признать "Азов" террористической организацией
Все новости
здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

мнение

Можно ли венчаться в високосный год?

спорт

10 упражнений для бедер, которые можно делать в домашних условиях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів