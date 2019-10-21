Зеленский встретится со Штайнмайером – СМИ

Президент Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.



Источник: "Интерфакс-Украина".

Детали: По данным издания, их встреча состоится в Токио 23 октября.



22 октября Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Почему это важно: Из-за согласования на переговорах в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" по выборам на оккупированных территориях Донбасса, которую часть общества расценила как сдачу национальных интересов, в Киеве прошло несколько многочисленных акций протеста.



Напомним: Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября.

Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.