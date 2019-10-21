В Одесу привезли 2 військові катери США, про які домовлявся Порошенко

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Понеділок, 21 жовтня 2019, 14:13

Американський транспорт Ocean Freedom з двома катерами типу "Island" для українських ВМС прибув 21 жовтня до Одеси.

Джерело: Думская  

Деталі: Ocean Freedom пришвартувався до причалу №22.

Два патрульних катери Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" стоять на верхній палубі.

Катери пофарбовані американською стороною в сірий колір і вже мають бортові номери і назви.

 
Фото Сергія Смоленцева
 
Фото Сергія Смоленцева
 
Фото Сергія Смоленцева

Передісторія: 

  • У вересні 2018 року в американському місті Балтимор пройшла церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island ("Айленд") Україні.
  • Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing. Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.
  • У березні 2019 р. головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.
  • У серпні в "Укроборонпромі" заявили, що розпочали розробку варіанту модернізації вживаних патрульних катерів Island, які у вересні 2018 року США передали ВМС України. 

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Теми: флот Україна США


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