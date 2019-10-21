В Одесу привезли 2 військові катери США, про які домовлявся Порошенко

Американський транспорт Ocean Freedom з двома катерами типу "Island" для українських ВМС прибув 21 жовтня до Одеси.

Джерело: Думская

Деталі: Ocean Freedom пришвартувався до причалу №22.

Два патрульних катери Р190 "Слов'янськ" і Р191 "Старобільськ" стоять на верхній палубі.

Катери пофарбовані американською стороною в сірий колір і вже мають бортові номери і назви.

Фото Сергія Смоленцева

Фото Сергія Смоленцева

Фото Сергія Смоленцева

Передісторія: