В Одессу привезли 2 военных катера США, о которых договаривался Порошенко

Американский транспорт Ocean Freedom с двумя катерами типа "Island" для украинских ВМС прибыл 21 октября в Одессу.

Источник: Думская

Детали: Ocean Freedom пришвартовался к причалу №22.

Два патрульных катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" стоят на верхней палубе.

Катера окрашенные американской стороной в серый цвет и уже имеют бортовые номера и названия.

Фото Сергея Смоленцева

Фото Сергея Смоленцева

Фото Сергея Смоленцева

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