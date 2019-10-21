В Одессу привезли 2 военных катера США, о которых договаривался Порошенко
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Понедельник, 21 октября 2019, 14:13
Американский транспорт Ocean Freedom с двумя катерами типа "Island" для украинских ВМС прибыл 21 октября в Одессу.
Источник: Думская
Детали: Ocean Freedom пришвартовался к причалу №22.
Два патрульных катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" стоят на верхней палубе.
Катера окрашенные американской стороной в серый цвет и уже имеют бортовые номера и названия.
Предыстория:
- В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ("Айленд") Украине.
- Речь идет о 30-метровых катерах - Drummond и Cushing. Оба катера построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.
- В марте 2019-го главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.
- В августе в "Укроборонпроме" заявили, что начали разработку варианта модернизации бывших в употреблении патрульных катеров Island, которые в сентябре 2018 США передали ВМС Украины.
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