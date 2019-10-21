"Кварталовцу" Сивохо нашли должность в СНБО

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Понедельник, 21 октября 2019, 16:07

Шоумен и комик Сергей Сивохо сообщил о назначении советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Источник: facebook Сивохо

Дословно: "Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы".

Детали: Сивохо опубликовал фото удостоверения советника секретаря СНБО. В удостоверении отмечено, что оно выдано 18 октября 2019 года.

Напомним: креативный продюсер ООО "Квартал 95" Сергей Сивохо был кандидатом от "Слуги народа" на округе №49 в Донецкой области, но занял лишь третье место, уступив кандидату от "Оппоблока" Борису Колесникову и кандидату от ОПЗЖ Валерию Гнатенко, который и победил на окурге.

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Темы: СНБО Квартал Слуга народа


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