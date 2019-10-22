Оккупанты бросили в тюрьму на 15 лет пленного журналиста Асеева

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Вторник, 22 октября 2019, 12:35

Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".

Источник: Громадское со ссылкой на информационные ресурсы оккупационной власти отдельных районов Донецкой области

Детали: Так называемый "суд" признал Асеева виновным в "организации экстремистского сообщества", "шпионаже и подстрекательстве к шпионажу", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Напомним:

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Темы: ОРДЛО политзаключенные


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