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Оккупанты бросили в тюрьму на 15 лет пленного журналиста Асеева

Вторник, 22 октября 2019, 12:35
Оккупанты бросили в тюрьму на 15 лет пленного журналиста Асеева

Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".

Источник: Громадское со ссылкой на информационные ресурсы оккупационной власти отдельных районов Донецкой области

Детали: Так называемый "суд" признал Асеева виновным в "организации экстремистского сообщества", "шпионаже и подстрекательстве к шпионажу", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

Боевики обвиняют  Асеева в том, что с марта 2015 по май 2017-го он якобы вел визуальную разведку мест дислокации подразделений так называемой "Народной милиции" ДНР "и передавал данные представителям Службы безопасности Украины. Также оккупанты утверждают, что блогер вербовал в соцсетях проукраински настроенных пользователей для сбора и передачи сведений военного и иного характера.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОполитзаключенные
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