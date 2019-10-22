Оккупанты бросили в тюрьму на 15 лет пленного журналиста Асеева
Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева оккупанты приговорили к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда" так называемой "Донецкой народной республики".
Источник: Громадское со ссылкой на информационные ресурсы оккупационной власти отдельных районов Донецкой области
Детали: Так называемый "суд" признал Асеева виновным в "организации экстремистского сообщества", "шпионаже и подстрекательстве к шпионажу", "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", "публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".
Боевики обвиняют Асеева в том, что с марта 2015 по май 2017-го он якобы вел визуальную разведку мест дислокации подразделений так называемой "Народной милиции" ДНР "и передавал данные представителям Службы безопасности Украины. Также оккупанты утверждают, что блогер вербовал в соцсетях проукраински настроенных пользователей для сбора и передачи сведений военного и иного характера.
Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.
Напомним:
- Журналист Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позднее стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже на украинскую армию..
- 17 августа 2018 года телеканал "Россия-24" показал программу, в которой пленный журналист Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Тогда боевики впервые показали Асеева с момента задержания.