Туман не відступить: у Кличка попередили водіїв  

У середу 23 жовтня вночі та вранці у Києві очікується туман і видимістю 200-500 м., рівень небезпечності жовтий.

Джерело: Офіційний портал Києва із посиланням на дані гідрометцентру.

Деталі: У відомстві порекомендували водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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