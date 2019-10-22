Туман не відступить: у Кличка попередили водіїв  

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 14:34

У середу 23 жовтня вночі та вранці у Києві очікується туман і видимістю 200-500 м., рівень небезпечності жовтий.

Джерело: Офіційний портал Києва із посиланням на дані гідрометцентру.

Деталі: У відомстві порекомендували водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Передісторія:

  • saveecobot.com публікує інформацію про вміст шкідливих речовин у повітрі міст. У Києві більшість районів забарвлені жовтим та оранжевим, деякі навіть червоним кольором.
  • Користувачі соцмереж публікували знімки NASA з космосу і писали, що над Україною нависла найвища концентрація CO в Європі або й у світі.
  • Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що поки не має інформації про наявність небезпечних речовину повітрі в Україні.
  • У Центральній геофізичній обсерваторії ім. Б.Срезневского спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю над Україною.
  • У понеділок в Київській міській державній адміністрації повідомили, що у вівторок в Києві збережеться погана якість повітря.

Українська правда

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Теми: Київ погода


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