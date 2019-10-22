Туман не відступить: у Кличка попередили водіїв
Вівторок, 22 жовтня 2019, 14:34
У середу 23 жовтня вночі та вранці у Києві очікується туман і видимістю 200-500 м., рівень небезпечності жовтий.
Джерело: Офіційний портал Києва із посиланням на дані гідрометцентру.
Деталі: У відомстві порекомендували водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Передісторія:
- saveecobot.com публікує інформацію про вміст шкідливих речовин у повітрі міст. У Києві більшість районів забарвлені жовтим та оранжевим, деякі навіть червоним кольором.
- Користувачі соцмереж публікували знімки NASA з космосу і писали, що над Україною нависла найвища концентрація CO в Європі або й у світі.
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Українська правда