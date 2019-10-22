Тумана не отступит: у Кличко предупредили водителей

В среду 23 октября ночью и утром в Киеве ожидается туман и видимость 200-500 м., уровень опасности желтый.

Источник: Официальный портал Киева со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Детали: В ведомстве посоветовали водителям при управлении автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним: