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Тумана не отступит: у Кличко предупредили водителей

Вторник, 22 октября 2019, 14:34

В среду 23 октября ночью и утром в Киеве ожидается туман и видимость 200-500 м., уровень опасности желтый.

Источник: Официальный портал Киева со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Детали: В ведомстве посоветовали водителям при управлении автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним:

  • comпубликует информацию о содержании вредных веществ в воздухе городов. В Киеве большинство районов окрашены желтым и оранжевым, некоторые даже красным цветом.
  • Пользователи соцсетей публиковали снимки NASA из космоса и писали, что над Украиной нависла самая высокая концентрация CO в Европе или даже в мире.
  • Премьер Алексей Гончарук заявил, что пока не располагает информацией о наличии опасных веществв воздухе Украины.
  • В Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневскогоопровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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