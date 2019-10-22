Тумана не отступит: у Кличко предупредили водителей
Вторник, 22 октября 2019, 14:34
В среду 23 октября ночью и утром в Киеве ожидается туман и видимость 200-500 м., уровень опасности желтый.
Источник: Официальный портал Киева со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Детали: В ведомстве посоветовали водителям при управлении автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним:
- comпубликует информацию о содержании вредных веществ в воздухе городов. В Киеве большинство районов окрашены желтым и оранжевым, некоторые даже красным цветом.
- Пользователи соцсетей публиковали снимки NASA из космоса и писали, что над Украиной нависла самая высокая концентрация CO в Европе или даже в мире.
- Премьер Алексей Гончарук заявил, что пока не располагает информацией о наличии опасных веществв воздухе Украины.
- В Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневскогоопровергли информацию о высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.
Украинская правда