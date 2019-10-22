Війна на Донбасі: 13 обстрілів, двоє поранених, один травмований

Проросійські бойовики упродовж доби 13 разів обстріляли підрозділи Об’єднаних сил, поранивши двох бійців. Іще один отримав бойову травму.

Джерело: повідомлення ООС

Дослівно: "Внаслідок обстрілів поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил, ще один – отримав бойове травмування".

Деталі: Окупанти застосували міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю та протитанкові керовані ракети.

Тричі обстріляні околиці Павлополя, територія поблизу Новотроїцького, Новоселівки, Водяного.

Штаб зафіксував обстріли тричі біля Зайцевого, двічі в районі Новолуганського, також неподалік Золотого та Південного.

Від початку доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили 5 обстрілів українських позицій, поранивши одного бійця.