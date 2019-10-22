Война на Донбассе: 13 обстрелов, двое раненых, один травмирован
Вторник, 22 октября 2019, 19:29
Пророссийские боевики в течение суток 13 раз обстреляли подразделения Объединенных сил, ранив двух бойцов. Еще один получил боевую травму.
Источник: сообщение ООС
Дословно: "В результате обстрелов ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, еще один получил боевую травму".
Детали: Оккупанты применили минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, стрелковое оружие и противотанковые управляемые ракеты.
Трижды обстреляны окрестности Павлополя, территория вблизи Новотроицкого, Новоселовки, Водяного.
Штаб зафиксировал обстрелы трижды у Зайцевого, дважды в районе Новолуганского, также неподалеку Золотого и Южного.
С начала суток до 12.30 российско-оккупационные войска совершили 5 обстрелов украинских позиций, ранив одного бойца.
Украинская правда