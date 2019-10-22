Война на Донбассе: 13 обстрелов, двое раненых, один травмирован

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Вторник, 22 октября 2019, 19:29

Пророссийские боевики в течение суток 13 раз обстреляли подразделения Объединенных сил, ранив двух бойцов. Еще один получил боевую травму.

Источник: сообщение ООС

Дословно: "В результате обстрелов ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, еще один получил боевую травму".

Детали: Оккупанты применили минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, стрелковое оружие и противотанковые управляемые ракеты.

Трижды обстреляны окрестности Павлополя, территория вблизи Новотроицкого, Новоселовки, Водяного.

Штаб зафиксировал обстрелы трижды у Зайцевого, дважды в районе Новолуганского, также неподалеку Золотого и Южного.

С начала суток до 12.30 российско-оккупационные войска совершили 5 обстрелов украинских позиций, ранив одного бойца.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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