Гончарук обговорив з прем'єром Польщі квоти на автоперевезення

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 20:45

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив із польським колегою Матеушем Моравецьким питання дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті уряду.

"Нестача дозволів з боку Республіки Польща на здійснення Україною міжнародних вантажних автомобільних перевезень створює проблеми для тисяч українців, а також є чинником штучного обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин", - сказав Гончарук під час розмови.

Глави урядів погодили, що розв'язання цієї проблеми наприкінці жовтня шукатимуть міністри інфраструктури обох держав під час зустрічі українсько-польської змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Зазначається, що Гончарук попросив Моравецького якнайшвидше призначити голову польської частини українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Серед іншого Гончарук наголосив на важливості двосторонніх стратегічних відносин України та Польщі, а також запросив главу польського уряду відвідати Київ з офіційним візитом.

Вважається, що польський прем’єр досі відмовлявся відвідувати Україну до зняття мораторію на ексгумаційні роботи.

Гончарук 30 вересня на брифінгу в Києві заявив, що польських дозволів на автоперевезення залишилося дуже мало: за підрахунками Кабміну, їх може вистачити приблизно на два тижні роботи.

Україна підготувала контрзаходи на відмову Польщі збільшити квоту на автоперевезення, додав він.

Нагадаємо:

  • Проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів. 
  • Слід зазначити, що за чинними міждержавними угодами квота на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою за 200 тисяч дозволів.
  • Однак на сьогодні мінімальною квотою, якої потребує ринок, є 230 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

Детальніше читайте у статті: "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі"

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Теми: Гончарук Польща


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