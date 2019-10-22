Гончарук обговорив з прем'єром Польщі квоти на автоперевезення

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив із польським колегою Матеушем Моравецьким питання дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті уряду.

"Нестача дозволів з боку Республіки Польща на здійснення Україною міжнародних вантажних автомобільних перевезень створює проблеми для тисяч українців, а також є чинником штучного обмеження розвитку двосторонніх торговельних відносин", - сказав Гончарук під час розмови.

Глави урядів погодили, що розв'язання цієї проблеми наприкінці жовтня шукатимуть міністри інфраструктури обох держав під час зустрічі українсько-польської змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Зазначається, що Гончарук попросив Моравецького якнайшвидше призначити голову польської частини українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Серед іншого Гончарук наголосив на важливості двосторонніх стратегічних відносин України та Польщі, а також запросив главу польського уряду відвідати Київ з офіційним візитом.

Вважається, що польський прем’єр досі відмовлявся відвідувати Україну до зняття мораторію на ексгумаційні роботи.

Гончарук 30 вересня на брифінгу в Києві заявив, що польських дозволів на автоперевезення залишилося дуже мало: за підрахунками Кабміну, їх може вистачити приблизно на два тижні роботи.

Україна підготувала контрзаходи на відмову Польщі збільшити квоту на автоперевезення, додав він.

Нагадаємо:

Проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів.

Слід зазначити, що за чинними міждержавними угодами квота на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою за 200 тисяч дозволів.

Однак на сьогодні мінімальною квотою, якої потребує ринок, є 230 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

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