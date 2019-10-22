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Гончарук обсудил с премьером Польши квоты на автоперевозки

Вторник, 22 октября 2019, 20:45

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с польским коллегой Матеушем Моравецкий вопрос разрешений на международные грузовые перевозки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства.

"Нехватка разрешений со стороны Республики Польша на осуществление Украиной международных грузовых автомобильных перевозок создает проблемы для тысяч украинцев, а также является фактором искусственного ограничения развития двусторонних торговых отношений", - сказал Гончарук во время разговора.

Главы правительств согласились, что решение этой проблемы в конце октября будут искать министры инфраструктуры обоих государств во время встречи украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Отмечается, что Гончарук попросил Моравецкого быстрее назначить главу польской части украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Среди прочего Гончарук подчеркнул важность двусторонних стратегических отношений Украины и Польши, а также пригласил главу польского правительства посетить Киев с официальным визитом.

Считается, что польский премьер до сих пор отказывался посещать Украину до снятия моратория на эксгумационные работы.

Гончарук 30 сентября на брифинге в Киеве заявил, что польских разрешений на автоперевозки осталось очень мало: по подсчетам Кабмина, их может хватить примерно на две недели работы.

Украина подготовила контрмеры на отказ Польши увеличить квоту на автоперевозки, добавил он.

Напомним:

  • Проблема возникла в прошлом году из-за позиции Польши установить квоту на международные автомобильные перевозки в 2019 году на уровне 130 000 разрешений.
  • Следует отметить, что по действующим межгосударственным соглашениям квота на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок должна быть не меньше 200 000 разрешений.
  • Однако сегодня минимальная квота, в которой нуждается рынок, является 230 000 разрешений. Ключевой аргумент польской переговорной команды - интересы польских перевозчиков.

Подробнее читайте в статье: "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе"

Темы: ГончарукПольша
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