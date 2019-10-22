У міськраді назвали причину обвалу будинку в Дрогобичі

Детальне обстеження житлового будинку в Дрогобичі, у якому внаслідок обвалу під’їзду загинуло 8 осіб, показало, що причиною стало руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Джерело: Дрогобицька міська рада з посиланням на технічний звіт

Текст звіту: "Причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, яке можливо виникло внаслідок:

- просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва;

- втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати судовими експертами після розбору обвалених конструкцій поверх цієї стіни підвалу".

Деталі: У звіті пропонують демонтаж будівлі методом контрольованого зриву.

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