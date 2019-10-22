У міськраді назвали причину обвалу будинку в Дрогобичі

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Вівторок, 22 жовтня 2019, 21:34

Детальне обстеження житлового будинку в Дрогобичі, у якому внаслідок обвалу під’їзду загинуло 8 осіб, показало, що причиною стало руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Джерело: Дрогобицька міська рада з посиланням на технічний звіт

Текст звіту: "Причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, яке можливо виникло внаслідок:

- просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва;

- втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати судовими експертами після розбору обвалених конструкцій поверх цієї стіни підвалу".

Деталі: У звіті пропонують демонтаж будівлі методом контрольованого зриву.

Передісторія:

  • В ніч на 28 серпня на вулиці Михайла Грушевського у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд. Загинуло 2 людини, 7 госпіталізовано (з них - 5 дітей).
  • 29 серпня з-під обваленого будинку витягли тіло жінки.
  • Загалом унаслідок обвалу загинули 8 осіб.
  • Спершу ДСНС повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).

Українська правда

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Теми: Львівщина надзвичайна подія місцева влада


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