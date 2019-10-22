У міськраді назвали причину обвалу будинку в Дрогобичі
Детальне обстеження житлового будинку в Дрогобичі, у якому внаслідок обвалу під’їзду загинуло 8 осіб, показало, що причиною стало руйнування середньої несучої стіни підвалу.
Джерело: Дрогобицька міська рада з посиланням на технічний звіт
Текст звіту: "Причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу, яке можливо виникло внаслідок:
- просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва;
- втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати судовими експертами після розбору обвалених конструкцій поверх цієї стіни підвалу".
Деталі: У звіті пропонують демонтаж будівлі методом контрольованого зриву.
Передісторія:
- В ніч на 28 серпня на вулиці Михайла Грушевського у Дрогобичі Львівської області в 4-поверховому житловому будинку обвалився цілий під’їзд. Загинуло 2 людини, 7 госпіталізовано (з них - 5 дітей).
- 29 серпня з-під обваленого будинку витягли тіло жінки.
- Загалом унаслідок обвалу загинули 8 осіб.
- Спершу ДСНС повідомляла, що "стався вибух побутового газу", але потім прибрала цю інформацію.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства).