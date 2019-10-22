В горсовете назвали причину обвала дома в Дрогобыче

Детальное обследование жилого дома в Дрогобыче, в котором в результате обвала подъезда погибли 8 человек, показало, что причиной стало разрушение средней несущей стены подвала.

Источник: Дрогобычский горсовет со ссылкой на технический отчет

Текст отчета: "Причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала, которое вероятно возникло вследствие:

- проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;

- вмешательства людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть судебными экспертами после разбора обрушившихся конструкций поверх этой стены подвала".

Детали: В отчете предлагается демонтаж здания методом контролируемого срыва.

Предыстория: