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В горсовете назвали причину обвала дома в Дрогобыче

Вторник, 22 октября 2019, 21:34

Детальное обследование жилого дома в Дрогобыче, в котором в результате обвала подъезда погибли 8 человек, показало, что причиной стало разрушение средней несущей стены подвала.

Источник: Дрогобычский горсовет со ссылкой на технический отчет

Текст отчета: "Причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала, которое вероятно возникло вследствие:

- проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;

- вмешательства людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть судебными экспертами после разбора обрушившихся конструкций поверх этой стены подвала".

Детали: В отчете предлагается демонтаж здания методом контролируемого срыва.

Предыстория:

  • В ночь на 28 августа на улице Михаила Грушевского в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. Погибло 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).
  • Всего в результате обвала погибли 8 человек.
  • 29 августа из-под обрушившегося дома вытащили тело женщины.
  • Сначала ГСЧС сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.
  • Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).

Украинская правда
Темы: Львовщиначрезвычайное происшествиеместная власть
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