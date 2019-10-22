В горсовете назвали причину обвала дома в Дрогобыче
Детальное обследование жилого дома в Дрогобыче, в котором в результате обвала подъезда погибли три человека, показало, что причиной стало разрушение средней несущей стены подвала.
Источник: Дрогобычский горсовет со ссылкой на технический отчет
Текст отчета: "Причиной обвала стало разрушение средней несущей стены подвала, которое вероятно возникло вследствие:
- проседания или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;
- вмешательства людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть судебными экспертами после разбора обрушившихся конструкций поверх этой стены подвала".
Детали: В отчете предлагается демонтаж здания методом контролируемого срыва.
Предыстория:
- В ночь на 28 августа на улице Михаила Грушевского в Дрогобыче Львовской области в 4-этажном жилом доме обвалился целый подъезд. Погибло 2 человека, 7 госпитализированы (из них - 5 детей).
- 29 августа из-под обрушившегося дома вытащили тело женщины.
- Сначала ГСЧС сообщала, что "произошел взрыв бытового газа", но потом убрала эту информацию.
- Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).
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