Антикорсуд узяв Микитася під варту і в 15 разів збільшив заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала екснардепа і забудовника Максима Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу від 5,5 до 80 мільйонів гривень.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко послався на розсекречені матеріали "прослушки".

З них випливає, що Микитась впливав на свідків та інших фігурантів справи, через власні "зв’язки" намагався перешкоджати розслідуванню.

За словами прокурора, у матеріалах є кілька розмов Микитася з різними людьми про можливість вбивства свідка та одного з підозрюваних.

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