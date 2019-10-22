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Антикорсуд узяв Микитася під варту і в 15 разів збільшив заставу

Вівторок, 22 жовтня 2019, 22:38
Антикорсуд узяв Микитася під варту і в 15 разів збільшив заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала екснардепа і забудовника Максима Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу від 5,5 до 80 мільйонів гривень.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко послався на розсекречені матеріали "прослушки".

З них випливає, що Микитась впливав на свідків та інших фігурантів справи, через власні "зв’язки" намагався перешкоджати розслідуванню.

За словами прокурора, у матеріалах є кілька розмов Микитася з різними людьми про можливість вбивства свідка та одного з підозрюваних.

Нагадаємо: 

  • Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. Проте 4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Микитасю у вигляді застави в сумі 5,5 млн грн.
  • У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. 
  • В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір". 

"Українська правда" в Threads

Теми: Антикорупційний судпрокуратура
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