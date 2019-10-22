Антикорсуд взял Микитася под стражу и в 15 раз увеличил залог

3443 просмотра
Вторник, 22 октября 2019, 22:38

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала экснардепа и застройщика Максима Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы от 5,5 до 80 миллионов гривен.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко сослался на рассекреченные материалы "прослушки".

Из них следует, что Микитась влиял на свидетелей и других фигурантов дела, благодаря собственным "связям" пытался препятствовать расследованию.

По словам прокурора, в материалах есть несколько разговоров Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых.

Напомним:

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен. Однако 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.
  • В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
  • В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик сводила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Антикоррупционный суд прокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Антикоррупционном суде оглашен обвинительный акт в деле Омеляна 21 октября 2019, 11:48
В ВАКС пояснили размер залога для Гладковского 19 октября 2019, 19:33
Гладковского взяли под стражу с залогом в 10 раз меньше, чем просила САП 19 октября 2019, 16:52
Все новости
Главные новости
Антикорсуд взял Микитася под стражу и в 15 раз увеличил залог
В Киеве задержали злоумышленника, который за 150 тысяч продавал "связи" в ОП
Микитась размышлял убить свидетеля по делу против него – прокурор
"Слуга народа" перед полиграфом зовет "на ковер" членов комитета Дубинского
Все новости
еда

5 советов, как питаться осенью

исследование

Синий свет от экранов может ускорить старение

экология

Бананы могут стать дефицитом. Когда и почему

Поиск по сайту
Архив
Весь архів