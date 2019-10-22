Антикорсуд взял Микитася под стражу и в 15 раз увеличил залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала экснардепа и застройщика Максима Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы от 5,5 до 80 миллионов гривен.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко сослался на рассекреченные материалы "прослушки".

Из них следует, что Микитась влиял на свидетелей и других фигурантов дела, благодаря собственным "связям" пытался препятствовать расследованию.

По словам прокурора, в материалах есть несколько разговоров Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых.

Напомним: