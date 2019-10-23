Сенцов отримав нагороду Польської кіноакадемії
Середа, 23 жовтня 2019, 04:12
Українському режисеру, колишньому політв'язню Олегу Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – Орла за "Відвагу та незламність".
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Нагороду вручив Даріуш Яблонський, голова кіноакадемії.
Андрій Дещиця, посол України в Польщі, подякував польським кінематографістам за підтримку та підкреслив, що без постійного нагадування про Олега Сенцова та інших українських політичних в’язнів, їх би не вдалось визволити.
Нагадаємо:
- Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов створює громадську організацію, що займатиметься правозахисною та культурною діяльністю.
Передісторія:
- 10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
- 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
- У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
- 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.
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Українська правда