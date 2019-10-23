Сенцов отримав нагороду Польської кіноакадемії

Українському режисеру, колишньому політв'язню Олегу Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – Орла за "Відвагу та незламність".

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Нагороду вручив Даріуш Яблонський, голова кіноакадемії.

Polskie Nagrody Filmowe ORŁY

Андрій Дещиця, посол України в Польщі, подякував польським кінематографістам за підтримку та підкреслив, що без постійного нагадування про Олега Сенцова та інших українських політичних в’язнів, їх би не вдалось визволити.

Українському режисеру, колишньому політв'язню Олегу Сенцову вручили спеціальну нагороду Полької кіноакадемії – Орла за "Відвагу та незламність". Polskie Nagrody Filmowe ORŁY

Нагадаємо:

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов створює громадську організацію, що займатиметься правозахисною та культурною діяльністю.

Передісторія:

10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.

У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.

Читайте також: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля