Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов получил награду Польской киноакадемии

Среда, 23 октября 2019, 04:12

Украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцов вручили специальную награду Польской киноакадемии – Орла за "Отвагу и несокрушимость".

Источник: "Укринформ"

Детали: Награду вручил Дариуш Яблонский, председатель киноакадемии.

 
Polskie Nagrody Filmowe ORŁY

Андрей Дещица, посол Украины в Польше, поблагодарил польских кинематографистам за поддержку и подчеркнул, что без постоянного напоминания об Олеге Сенцове и других украинских политических заключенных, их бы не удалось освободить.

 
Украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцов вручили специальную награду Польской киноакадемии – Орла за "Отвагу и несокрушимость".
Polskie Nagrody Filmowe ORŁY

Напомним:

  • Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов создает общественную организацию, которая будет заниматься правозащитной и культурной деятельностью.

Предыстория:

  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

Читайте также Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Украинская правда
Темы: Сенцовкино
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
Все новости...
Реклама: