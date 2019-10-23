Сенцов получил награду Польской киноакадемии

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Среда, 23 октября 2019, 04:12

Украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцов вручили специальную награду Польской киноакадемии – Орла за "Отвагу и несокрушимость".

Источник: "Укринформ"

Детали: Награду вручил Дариуш Яблонский, председатель киноакадемии.

 
Polskie Nagrody Filmowe ORŁY

Андрей Дещица, посол Украины в Польше, поблагодарил польских кинематографистам за поддержку и подчеркнул, что без постоянного напоминания об Олеге Сенцове и других украинских политических заключенных, их бы не удалось освободить.

 
Украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцов вручили специальную награду Польской киноакадемии – Орла за "Отвагу и несокрушимость".
Polskie Nagrody Filmowe ORŁY

Напомним:

  • Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов создает общественную организацию, которая будет заниматься правозащитной и культурной деятельностью.

Предыстория:

  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

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Украинская правда

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Темы: Сенцов кино


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