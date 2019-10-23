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Зеленский: Все члены комитета финансов должны пройти детектор лжи

Среда, 23 октября 2019, 12:19
Зеленский: Все члены комитета финансов должны пройти детектор лжи

Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи со скандалом с возможным получением взяток "слугами народа".

Источник: пост Зеленского в Facebook

Прямая речь: "Считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы.

Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – какими бы горькими они были.

Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины".

Детали: По словам Зеленского, так же должен пройти полиграф и депутат, который вел сомнительную переписку относительно "решения вопросов" (нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, который на заседании Рады обсуждал в телефонной переписке, как решить вопрос с прокурорами, – ред.).

Президент заверил, что если подозрения оправдаются – то с такими депутатами попрощаются.

Что было раньше: 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения 11-ю нардепами по 30 тысяч долларов взятки.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

Предыстория:

  • 18 октября разгорелся скандал в "Слуге народа" из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых "площадок нардепа Яценко" – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.
  • Подозревали, что часть депутатов отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.
  • После этого источники УП сообщали, что президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требовали, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета Рады, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.
  • Площадки-посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные и получают за это с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен.
  • В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.
  • Сейчас 19 народных депутатов от "Слуги народа" (шесть уже отозвали свои подписи) зарегистрировали альтернативный законопроект №2047-1, который закрепляет монополию электронных площадок, расширение их функционирования.  

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСлуга народа
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