Зеленский: Все члены комитета финансов должны пройти детектор лжи

Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи со скандалом с возможным получением взяток "слугами народа".

Источник: пост Зеленского в Facebook

Прямая речь: "Считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы.

Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – какими бы горькими они были.

Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины".

Детали: По словам Зеленского, так же должен пройти полиграф и депутат, который вел сомнительную переписку относительно "решения вопросов" (нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник, который на заседании Рады обсуждал в телефонной переписке, как решить вопрос с прокурорами, – ред.).

Президент заверил, что если подозрения оправдаются – то с такими депутатами попрощаются.

Что было раньше: 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения 11-ю нардепами по 30 тысяч долларов взятки.

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