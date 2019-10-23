Як і коли запрацює "прослушка": в НАБУ повідомили деталі

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Середа, 23 жовтня 2019, 13:14

Національне антикорупційне бюро поки не зможе користуватись правом на "прослушку" підозрюваних у корупційних злочинах, оскільки потрібно ще привести у відповідність із законом деякі нормативно-правові акти.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Закріплення в КПК України права НАБУ на "прослушку" — це справжня перемога. Однак скористатися ним НАБУ зможе не одразу.

Насамперед потрібно привести у відповідність з положеннями статті 263 КПК України нормативно-правові акти, якими на сьогоднішній день врегульовані процедури установлення та використання технічних засобів, що забезпечують проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, та побудувати інфраструктуру, яка забезпечуватиме практичну реалізацію наданих НАБУ повноважень".

Деталі: У бюро зазначили, що процес вимагає підготовки складних технічних рішень у взаємодії з уповноваженими державними органами та операторами телекомунікацій.

Хоча часових обмежень щодо врегулювання зазначених аспектів закон не містить, в НАБУ сподіваються, що процес створення "замкнутого циклу" здійснення зняття інформації з телекомунікаційних мереж виключно силами НАБУ завершиться якомога швидше.

В НАБУ підкреслили, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, як і раніше, відбуватиметься виключно за санкцією суду. Проте надалі, маючи судову ухвалу, НАБУ не доведеться ознайомлювати з нею СБУ, всі дії починатимуться і завершуватимуться безпосередньо у Національному бюро.

Чому це важливо: Так звана "прослушка" — це можливість НАБУ отримувати корисну у розслідуваннях кримінальних корупційних злочинів інформацію із телекомунікаційних мереж операторів зв’язку самостійно, без "посередництва" інших структур, що мінімізує можливий виток інформації про розслідування НАБУ.

Зокрема, як зазначають у Бюро, в 2017 році саме через відсутність такого права зірвано масштабну спецоперацію НАБУ з викриття корупції в міграційній сфері.

Знати більше: Як група Авакова в Раді вбиває незалежну "прослушку" для НАБУ 

Без "поправок Лозового". Чому скасування депутатської недоторканності неможливе без змін до КПК

Нагадуємо:

  • 4 жовтня 330 народних депутатів ухвалили в цілому проект закону, що в тому числі дає право НАБУ і ДБР на незалежну прослушку.
  • Водночас, згідно з законом, для застосування негласних слідчих дій стосовно нардепів, як то обшук або огляд особистих речей, транспорту, житла, службового приміщення, порушення таємниці їхнього листування, телефонних розмов, необхідна санкція Верховної Ради.
  • Центр протидії корупції вказав, що депутати залишили чинною фактичну депутатську недоторканність, незважаючи на скасування її в Конституції.
  • Також депутати залишили в чинній редакції "правки Лозового", які залишають в силі обмеження строків досудового розслідування.
  • 15 жовтня президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

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Теми: НАБУ прослуховування


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