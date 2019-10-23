Как и когда заработает "прослушка": в НАБУ сообщили детали
Национальное антикоррупционное бюро пока не сможет пользоваться правом на "прослушку" подозреваемых в коррупционных преступлениях, поскольку нужно еще привести в соответствие с законом некоторые нормативно-правовые акты.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "Закрепление в КПК Украины права НАБУ на "прослушку" - это настоящая победа. Однако воспользоваться им НАБУ сможет не сразу.
Прежде всего нужно привести в соответствие с положениями статьи 263 КПК Украины нормативно-правовые акты, которыми на сегодняшний день урегулированы процедуры установления и использования технических средств, обеспечивающих проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей, и построить инфраструктуру, которая обеспечит практическую реализацию предоставленных НАБУ полномочий".
Детали: В бюро отметили, что процесс требует подготовки сложных технических решений во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и операторами телекоммуникаций.
Хотя временных ограничений по урегулированию указанных аспектов закон не содержит, в НАБУ надеются, что процесс создания "замкнутого цикла" осуществления снятия информации с телекоммуникационных сетей исключительно силами НАБУ завершится как можно быстрее.
В НАБУ подчеркнули, что снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, как и раньше, будет происходить исключительно по санкции суда. Однако в дальнейшем, имея судебное решение, НАБУ не придется знакомить с ней СБУ, все действия будут начинаться и завершаться непосредственно в Национальном бюро.
Почему это важно: Так называемая "прослушка" - это возможность НАБУ получать полезную в расследованиях уголовных коррупционных преступлений информацию с телекоммуникационных сетей операторов связи самостоятельно, без "посредничества" других структур, что минимизирует возможную утечку информации о расследовании НАБУ.
В частности, как отмечают в Бюро, в 2017 году именно из-за отсутствия такого права была сорвана масштабная спецоперация НАБУ по разоблачению коррупции в миграционной сфере.
Узнать больше: Как группа Авакова в Раде убивает независимую "прослушку" для НАБУ
Без "поправок Лозового". Почему отмена депутатской неприкосновенности невозможна без изменений в УПК
Предыстория:
- 4 октября 330 народных депутатов приняли в целом проект закона, который в том числе дает право НАБУ и ГБР на независимую прослушку.
- В то же время, согласно закону, для применения негласных следственных действий в отношении нардепов, таких как обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения, нарушения тайны их переписки, телефонных разговоров, необходима санкция Верховной Рады.
- Центр противодействия коррупции указал, что депутаты оставили в силе фактическую депутатскую неприкосновенность, несмотря на ее отмену в Конституции.
- Также депутаты оставили в действующей редакции "правки Лозового", которые оставляют в силе ограничения сроков досудебного расследования.
- 15 октября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.