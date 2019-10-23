Как и когда заработает "прослушка": в НАБУ сообщили детали

Национальное антикоррупционное бюро пока не сможет пользоваться правом на "прослушку" подозреваемых в коррупционных преступлениях, поскольку нужно еще привести в соответствие с законом некоторые нормативно-правовые акты.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Закрепление в КПК Украины права НАБУ на "прослушку" - это настоящая победа. Однако воспользоваться им НАБУ сможет не сразу.

Прежде всего нужно привести в соответствие с положениями статьи 263 КПК Украины нормативно-правовые акты, которыми на сегодняшний день урегулированы процедуры установления и использования технических средств, обеспечивающих проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий по снятию информации с транспортных телекоммуникационных сетей, и построить инфраструктуру, которая обеспечит практическую реализацию предоставленных НАБУ полномочий".

Детали: В бюро отметили, что процесс требует подготовки сложных технических решений во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и операторами телекоммуникаций.

Хотя временных ограничений по урегулированию указанных аспектов закон не содержит, в НАБУ надеются, что процесс создания "замкнутого цикла" осуществления снятия информации с телекоммуникационных сетей исключительно силами НАБУ завершится как можно быстрее.

В НАБУ подчеркнули, что снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей, как и раньше, будет происходить исключительно по санкции суда. Однако в дальнейшем, имея судебное решение, НАБУ не придется знакомить с ней СБУ, все действия будут начинаться и завершаться непосредственно в Национальном бюро.

Почему это важно: Так называемая "прослушка" - это возможность НАБУ получать полезную в расследованиях уголовных коррупционных преступлений информацию с телекоммуникационных сетей операторов связи самостоятельно, без "посредничества" других структур, что минимизирует возможную утечку информации о расследовании НАБУ.

В частности, как отмечают в Бюро, в 2017 году именно из-за отсутствия такого права была сорвана масштабная спецоперация НАБУ по разоблачению коррупции в миграционной сфере.

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