Порошенко і Мальдіви: суд дав ДБР доступ до даних журналістів "Схем"

Печерський районний суд Києва надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми", які готували розслідування про таємну відпустку Петра Порошенка на Мальдівах, опубліковане у січні 2018 року.

Про це повідомляє 23 жовтня "Радіо Свобода".

Слідчі також отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.

Таке рішення суд ухвалив 17 жовтня в рамках досудового розслідування кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо ймовірного "незаконного переправлення осіб" – зокрема, експрезидента – через державний кордон "із використанням завідомо підроблених документів".

Строк дії ухвали – місяць. Згідно з рішенням суду, якщо редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд, за клопотанням слідчих ДБР, "має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів".

Перелік даних, який журналісти мають передати в ДБР на виконання ухвали суду, такий:

весь відзнятий матеріал;

інформаційні запити і відповіді на них, які виконані під час готування зазначеної передачі; можливі документальні матеріали, що підтверджують присутність (обліки робочого часу, завдання, бухгалтерські документи про виплати грошової винагороди за виконання завдань, редакційні завдання, оплату транспортних послуг, путівок на автомобілі) задіяних журналістів, операторів, водіїв та інших співробітників під час знімання матеріалу в т.ч. у вечірній і нічний час (в т.ч. 08.01.2018) для вказаної передачі;

інші наявні документальні матеріали, що стосуються зазначеної телепередачі (службові записки, повідомлення, погодження випуску в ефір, редагування, затвердження тексту телепередачі, внесення правок, рецензії, заперечення тощо).

В ухвалі Печерського районного суду Києва зазначається також, що вона не підлягає оскарженню.

Нагадаємо: