В адміністрації президента Петра Порошенка відмовились назвати точну вартість відпочинку глави держави на Мальдівах і прокоментувати двічі вказані у декларації "туристичні послуги".

На запит "Української правди" з проханням повідомити загальну суму витрат на різдвяний відпочинок на Мальдівах в АП не відповіли.

Так само залишились без відповіді питання, чому президент не задекларував відразу витрати на відпочинок як зміну майнового стану, а чекав подання річної декларації; і про двічі вказані у декларації "туристичні послуги" (транспортний засіб – очевидно, літак) на 1,3 та 1,4 мільйона гривень.

Водночас в АП уточнили, що всю вартість відпочинку (родина президента відпочивала на Мальдівах у січні 2018 року - ред.) Порошенко оплатив у грудні 2017 року.

"В електронній декларації Петра Порошенка за 2017 рік задекларовано витрати на відпочинок, якого стосується ваш запит. Розрахунки за переліт та проживання були повністю здійснені наприкінці грудня, тому вони й задекларовані 2017-м роком", - йдеться у відповіді на запит.

Підкреслюється, що "кошти, які були витрачені на відпочинок,… було офіційно перераховано у безготівковій формі із раніше задекларованих власних рахунків, із дотриманням банківського та податкового законодавства України".

Згідно з декларацією Порошенка, у 2017 році він витратив на туристичні послуги близько 2,7 мільйона гривень.

Так, у розділі "видатки та правочини" двічі вказані "туристичні послуги" з приміткою "транспортний засіб" (очевидно, мова йде про літак) на 1 320 930 та 1 414 919 гривень. В сумі це становить 2 мільйони 735 тисяч 849 гривень.

Крім того, на "послуги проживання" президент витратив у сумі 5,5 мільйона гривень.

На "транспортні послуги" в сумі – 7,5 мільйона гривень.

Разом ці три категорії складають 15,76 мільйона гривень.

У декларації зазначається, що всі ці витрати здійснені в Україні. Водночас там не уточнювалося, чи включено до декларації оплату таємної поїздки на Мальдіви, яку президент здійснив на початку 2018 року.

На відпочинок Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. У розслідуванні програми "Схеми" йшлося про те, що вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами. За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Коли це спливло, в його адміністрації запевнили, що глава держави оплатив цю мандрівку власними коштами.

Управління державної охорони не розкриває, чи забезпечували його співробітники охорону Петра Порошенка під час його відпочинку на Мальдівських островах з 1 до 8 січня.

На прес-конференції в лютому президент заявив, що перетинав кордон під час поїздки на Мальдіви за власним паспортом та прізвищем, пройшовши реєстрацію у прикордонників, а всі кошти, витрачені на літак та готель, задекларує протягом трьох тижнів.

30 березня на Банковій заявили, що Мальдіви обійшлися президенту дешевше, ніж підрахували журналісти.