Нардеп Яценко відкинув причетність до корупційної "схеми" з оцінкою майна

Народний депутат Антон Яценко заперечив свою причетність до "схеми" відмивання грошей електронними майданчиками-посередниками між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна.

Джерело: Антон Яценко в ефірі програми "Нині вже" на hromadske

Пряма мова: "Я не маю бізнесу, в мене немає жодних майданчиків…

Вважаю, що все це — брудна провокація, направлена на те, аби дискредитувати мене, й плюс ще якісь внутрішні суперечки у правлячій коаліції, але цього я не знаю...

...Завжди виступав, аби усі сервіси державні фінансувалися державою в незалежності від сфери діяльності. Це повинно бути безплатним для громадян, для підприємців. Подивимось, що внесе комітет".

Деталі: Яценко запевнив, що готовий підтримати законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати "схему".

Також нардеп сказав, що не пропонував грошей депутатам. За його словами, його намагаються дискредитувати, бо він у серпні створив власну партію.

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