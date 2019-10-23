Нардеп Яценко відкинув причетність до корупційної "схеми" з оцінкою майна
Народний депутат Антон Яценко заперечив свою причетність до "схеми" відмивання грошей електронними майданчиками-посередниками між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна.
Джерело: Антон Яценко в ефірі програми "Нині вже" на hromadske
Пряма мова: "Я не маю бізнесу, в мене немає жодних майданчиків…
Вважаю, що все це — брудна провокація, направлена на те, аби дискредитувати мене, й плюс ще якісь внутрішні суперечки у правлячій коаліції, але цього я не знаю...
...Завжди виступав, аби усі сервіси державні фінансувалися державою в незалежності від сфери діяльності. Це повинно бути безплатним для громадян, для підприємців. Подивимось, що внесе комітет".
Деталі: Яценко запевнив, що готовий підтримати законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати "схему".
Також нардеп сказав, що не пропонував грошей депутатам. За його словами, його намагаються дискредитувати, бо він у серпні створив власну партію.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Річ в електронних майданчиках, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники за пересилку даних отримують із кожної оцінки 500 – 1 800 гривень.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
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