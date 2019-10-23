Народный депутат Антон Яценко заявил, что не имеет никакого отношения к "схеме" отмывания денег электронными площадками-посредниками между оценщиками имущества и электронной базой Фонда госимущества.

Источник: Антон Яценко в эфире программы "Сейчас уже" на hromadske

Прямая речь: "У меня нет бизнеса, у меня нет никаких площадок...

Считаю, что все это – грязная провокация, направленная на то, чтобы дискредитировать меня, и плюс еще какие-то внутренние споры в правящей коалиции, но этого я не знаю...

...Всегда выступал, чтобы все сервисы государственные финансировались государством независимо от сферы деятельности. Это должно быть бесплатным для граждан, для предпринимателей. Посмотрим, что внесет комитет".

Детали: Яценко заверил, что готов поддержать законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать "схему".

Также нардеп сказал, что не предлагал денег депутатам. По его словам, его пытаются дискредитировать, потому что он в августе создал собственную партию.

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