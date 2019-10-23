Нардеп Яценко поддерживает ликвидацию коррупционной "схемы", с которой его связывают

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Среда, 23 октября 2019, 23:29

Народный депутат Антон Яценко готов проголосовать за законопроект, который ликвидирует "схему" отмывания денег электронными площадками-посредниками между оценщиками имущества и электронной базой Фонда госимущества.

Источник: Антон Яценко в эфире программы "Сейчас уже" на hromadske

Прямая речь: "У меня нет бизнеса, у меня нет никаких площадок...

Считаю, что все это – грязная провокация, направленная на то, чтобы дискредитировать меня, и плюс еще какие-то внутренние споры в правящей коалиции, но этого я не знаю...

...Всегда выступал, чтобы все сервисы государственные финансировались государством независимо от сферы деятельности. Это должно быть бесплатным для граждан, для предпринимателей. Посмотрим, что внесет комитет".

Детали: Яценко заверил, что готов поддержать законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать "схему".

Также нардеп сказал, что не предлагал денег депутатам. По его словам, его пытаются дискредитировать, потому что он в августе создал собственную партию.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

Предыстория:

  • 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
  • Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают с каждой оценки 500 – 1800 гривен.
  • В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

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