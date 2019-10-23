Нардеп Яценко отверг причастность к коррупционной "схеме" с оценкой имущества
Народный депутат Антон Яценко заявил, что не имеет никакого отношения к "схеме" отмывания денег электронными площадками-посредниками между оценщиками имущества и электронной базой Фонда госимущества.
Источник: Антон Яценко в эфире программы "Сейчас уже" на hromadske
Прямая речь: "У меня нет бизнеса, у меня нет никаких площадок...
Считаю, что все это – грязная провокация, направленная на то, чтобы дискредитировать меня, и плюс еще какие-то внутренние споры в правящей коалиции, но этого я не знаю...
...Всегда выступал, чтобы все сервисы государственные финансировались государством независимо от сферы деятельности. Это должно быть бесплатным для граждан, для предпринимателей. Посмотрим, что внесет комитет".
Детали: Яценко заверил, что готов поддержать законопроект №2047, который позволил бы ликвидировать "схему".
Также нардеп сказал, что не предлагал денег депутатам. По его словам, его пытаются дискредитировать, потому что он в августе создал собственную партию.
Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко
Предыстория:
- 11 депутатов "Слуги народа", которые входят в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, подозревают в получении по 30 тысяч долларов за неподдержку в комитете законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.
- Дело в электронных площадках, которые связывают с депутатом Антоном Яценко. Еще при принятии бюджета на 2018 нардепы проголосовали за поправку, которая позволила создать посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества. Посредники за пересылку данных получают с каждой оценки 500 – 1800 гривен.
- В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.