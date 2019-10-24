ООС: бойовики 22 рази порушили режим "тиші"

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Четвер, 24 жовтня 2019, 07:09

23 жовтня противник 22 рази обстріляв позиції Об’єднаних сил з забороненої Мінськими угодами зброї.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Збройні формування РФ та її найманці використовували міномети калібру 82 мм, артилерію калібру 122 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Бойовики вели вогонь поблизу Водяного на Приазов'ї, Пищевика, Павлополя, Пісків, Лебединського, Тарамчука, Старогнатівки, Луганського, Кримського, Новолуганського, Золотого та інших населених пунктів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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