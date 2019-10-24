ООС: боевики 22 раза нарушили режим "тишины"
65 просмотров
Четверг, 24 октября 2019, 07:09
23 октября противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Источник: отчет ООС
Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали минометы калибра 82 мм, артиллерию калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Боевики вели огонь вблизи Водяного на Приазовье, Пищевика, Павлополя, Песков, Лебединского, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Золотого и других населенных пунктов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Напомним:
- 23 октября во время выполнения боевой задачи на Донбассе погиб военнослужащий Нацгвардии.
- 22 октября боевики 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.
Ольга Гетьманец, УП
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua