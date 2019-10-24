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ООС: боевики 22 раза нарушили режим "тишины"

Четверг, 24 октября 2019, 07:09

23 октября противник 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил с запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали минометы калибра 82 мм, артиллерию калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Боевики вели огонь вблизи Водяного на Приазовье, Пищевика, Павлополя, Песков, Лебединского, Тарамчука, Старогнатовки, Луганского, Крымского, Новолуганского, Золотого и других населенных пунктов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Напомним:

  • 23 октября во время выполнения боевой задачи на Донбассе погиб военнослужащий Нацгвардии.
  • 22 октября боевики 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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