Київрада зібралася після 5 місяців простою. "Солідарність" і "Батьківщина" втратили членів

Депутати Київської міської ради 24 жовтня змогли зібратися для проведення засідання після п'ятимісячної перерви.

Джерело: "Укрінформ", "Інтерфакс-Україна", "Українська правда"

Деталі: Як повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, у залі зареєструвався 71 депутат зі 120 депутатів за необхідних 61. Він подякував присутнім, що вони змогли прибути на сесію, незважаючи на "політичну турбулентність".

"У залі зареєстровано 71 депутата, кворум є... Шановні колеги, добре, що депутати, розуміючи свою відповідальність перед киянами, зібралися сьогодні на засідання Київради. Нам необхідно ухвалити низку важливих для життєзабезпечення столиці України рішень", – сказав Кличко.

Мер Києва наголосив, що на засіданні потрібно ухвалити бюджет столиці на 2020 рік.

Крім коригування бюджету, пріоритетним питанням є підготовка Києва до опалювального сезону, який, як стверджує Кличко, розпочнеться у п'ятницю, 25 жовтня.



"Першими тепло почнуть отримувати заклади соціальної сфери, лікарні, дитячі сади та школи. На повний запуск системи теплопостачання за процедурою нам необхідно 10 днів. Не забуватимемо, що в Києві найбільша в Європі система централізованого постачання теплоенергії", – сказав міський голова.

Секретар Київради Володимир Прокопів оголосив, що з фракції "Солідарність" вийшли 4 депутати: "Повідомляю про вихід з фракції "Солідарність" Пабата Олександра, Петровця Олега, Сагайдака Іллі, Харченка Олександра. З цього моменту ці депутати є позафракційними"..

Також із фракції "Батьківщина" вийшли три депутати: Ваган Товмасян, Сергій Римаренко та Сергій Паладій.

Кличко також написав у Facebook: "Я розумію, що у деяких депутатів є свої політичні мотиви і прагнення. Хтось вже налаштувався на вибори і якісь нові конфігурації. Але трохи зарано! Вибори будуть. Та до них потрібно дійти гідно і з тим, що кожен з депутатів зможе пред'явити киянам, що він зробив у статусі депутата".

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