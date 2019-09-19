Кличко просить Раду про дострокові вибори Київради
Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради щодо розпуску Київради VIII скликання, яка знову не зібрала кворум для проведення чергової сесії.
Джерело: заява столичного мера
Пряма мова: "Депутати повинні нести відповідальність перед людьми, які їх обирали! А не керуватися політичною кон’юнктурою і особистими інтересами. Сьогодні бачимо, що в залі немає кворуму. Тобто працювати готові таки не всі.
Тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради VIII скликання і призначення дострокових виборів у Києві! І нехай тепер депутати ідуть і розказують киянам, як вони працювали. І чому думають, що їх оберуть знову!".
Деталі: Кличко нагадав, що у вівторок, під час консультацій із лідерами всіх фракцій Київради, домовилися про проведення сесії у четвер, 19 вересня: "Всі говорили про готовність зібратися заради розв’язання гострих питань для міста".
Київський міський голова наголосив, що необхідно ухвалювати важливі для столиці і киян рішення – і щодо соціальних виплат, зарплат транспортникам, надбавок освітянам.
"Також ми на порозі опалювального сезону і є невідкладні питання підготовки до нього. Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік. Це ті питання, що необхідно вирішувати невідкладно! Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці. В результаті ж страждатимуть кияни! І це мене хвилює більше всього", – заявив він.
Кличко вважає, що кожного депутата на його окрузі виборці повинні спитати як він працював і чиї інтереси ставив над інтересами киян.
Цьому передувало: У серпні Кличко заявляв, що "спритні бізнесмени" з нової влади України не лише "поливають його брудом", але й намагаються підкупити депутатів Київради, щоб ті зірвали засідання Київради.
Передісторія:
- Команда президента Володимира Зеленського намагається зняти Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації: Кабінет міністрів уже погодив його звільнення. Але виборна посада міського голови збереглася б за Кличком.
- Група народних депутатів фракції "Слуга народу" внесла до Верховної Ради законопроект про позачергові вибори мера Києва та депутатів столичної ради 8 грудня 2019 року.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук дозволив аудит діяльності Віталія Кличка та владних структур Києва. За словами депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка, якого називали претендентом на посаду голови КМДА, перевірка почнеться після 22 вересня і триватиме до 8 жовтня.
- Вибори київського міського голови та депутатів Київради 25 травня 2014 року відбулися одночасно з позачерговими виборами президента України.
- Віталій Кличко повторно переміг на виборах восени 2015 року: вибори проходили у два тури – в жовтні й у листопаді.
- Наступні місцеві вибори в Києві мали б відбутися 25 жовтня 2020 року.
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