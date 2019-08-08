Кличко: Депутатів Київради намагаються "озеленити" і зірвати засідання

Джерело: пост мера Києва у Facebook

Міський голова Києва Віталій Кличко стверджує, що наступне засідання Київради намагаються зірвати певні "спритні бізнесмени", які потрапили у владу.

Деталі: Очільник столиці каже, що позивається до телеканалу "1+1" через звинувачення в рейдерстві нерухомості. Кличко натякає, що не збирається подавати у відставку, як того домагається нова українська влада. Він також назвав "висмоктаними з пальця" справи, відкриті стосовно нього в НАБУ і ДБР.

Пряма мова: "Хочу запевнити: я не збираюся здаватися... Який я мер - мешканці столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що "влетіли" у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон.



Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу "1+1". На який я, до речі, вже подав в суд. І не виключаю, що звертатимуся ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб "озеленити" її. І зiрвати наступне засiдання… Але я робитиму ту справу, яку довірили мені кияни".

Що відбулося раніше: 5 серпня мер Києва пішов у тижневу відпустку.

Чому це важливо: Набирає обертів конфлікт між міським головою Києва Віталієм Кличком, який очолює також Київську міську держадміністрацію та владною командою президента Володимира Зеленського, яка намагається усунути Кличка з посади керівника КМДА.

Передісторія:

Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.

За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).

Голова Офісу президента Андрій Богдан стверджує, що його намагалися підкупити в інтересах Кличка.

Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням відкрити кримінальне провадження за цим фактом і перевірити твердження Богдана.

Знати більше:

Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка