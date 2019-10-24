Киевсовет собрался после 5 месяцев простоя. "Солидарность" и "Батькивщина" лишилась членов

Депутаты Киевского городского совета 24 октября смогли собраться для проведения заседания после пятимесячного перерыва.

Источник: "Укринформ", "Интерфакс-Украина", "Украинская правда"

Детали: Как сообщил столичный мэр Виталий Кличко, в зале зарегистрировался 71 депутат из 120 депутатов при необходимых 61. Он поблагодарил присутствующих, что они смогли прибыть на сессию, несмотря на "политическую турбулентность".

"В зале зарегистрирован 71 депутат, кворум есть... Уважаемые коллеги, хорошо, что депутаты, понимая свою ответственность перед киевлянами, собрались сегодня на заседание Киевсовета. Нам необходимо принять ряд важных для жизнеобеспечения столицы Украины решений", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что на заседании нужно принять бюджет столицы на 2020 год.

Кроме корректировки бюджета, приоритетным вопросом является подготовка Киева к отопительному сезону, который, как утверждает Кличко, начнется в пятницу, 25 октября.

"Первыми тепло начнут получать учреждения социальной сферы, больницы, детские сады и школы. На полный запуск системы теплоснабжения по процедуре нам необходимо 10 дней. Не будем забывать, что в Киеве самая большая в Европе система централизованного снабжения теплоэнергии", – сказал городской глава.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопов объявил, что из фракции "Солидарность" вышли 4 депутата: "Сообщаю о выходе из фракции "Солидарность" Пабата Александра, Петровца Олега, Сагайдака Ильи, Харченко Александра. С этого момента эти депутаты являются внефракционными"..

Также из фракции "Батькивщина" вышли три депутата: Ваган Товмасян, Сергей Рымаренко и Сергей Палладий.