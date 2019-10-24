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Туман зриває плани прем'єра Гончарука

Четвер, 24 жовтня 2019, 13:02

Виліт рейсу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який планував провести робочий візит у Чернівецькій області, затримується через погодні умови.

Джерело: коментар директора Чернівецького аеропорту Бориса Морського "Укрінформу".

Пряма мова: "Очікуємо рейс з прем'єр-міністром десь ближче до 14:00, якщо все буде добре. Поки що погода не дає можливості вилетіти з Києва".

Деталі: Морський зазначив, що аеропорт повністю готовий до прийому цього та інших рейсів. Проте через сильний туман авіакомпанія, яка обслуговує рейс, його перенесла.

Нагадаємо: Останнім часом на території України панують сильні тумани, що вносить корективи в роботу аеропортів і авіакомпаній.

Теми: Гончарукпогода
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