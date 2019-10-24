Туман срывает планы премьера Гончарука

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Четверг, 24 октября 2019, 13:02

Вылет рейса с премьер-министром Алексеем Гончаруком, который планировал провести рабочий визит в Черновицкуюй область, задерживается из-за погодных условий.

Источник: комментарий директора Черновицкого аэропорта Бориса Морского "Укринформу".

Прямая речь: "Ожидаем рейс с премьер-министром где-то ближе к 14:00, если все будет хорошо. Пока погода не позволяет вылететь из Киева".

Детали: Морский отметил, что аэропорт полностью готов к приему этого и других рейсов. Однако из-за сильного тумана авиакомпания, обслуживающая рейс, его перенесла.

Напомним: В последнее время на территории Украины господствуют сильные туманы, что вносит коррективы в работу аэропортов и авиакомпаний.

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Темы: Гончарук погода


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