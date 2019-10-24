"Слуга народу" перенесла з’їзд партії

Партія "Слуга народу" перенесла з’їзд політсили, який був запланований на кінець жовтня і на якому мають обрати нового голову партії.

Джерело: інтерв’ю першого заступника голови фракції СН Олександра Корнієнка УП

Пряма мова: "Раніше планували в кінці жовтня його провести, але на пару тижнів зміщується технічна частина.

До середини листопада проведемо, тому що є питання щодо участі у виборах до ОТГ, з’їзд має прийняти рішення про участь на цих виборах".

Деталі: За словами Корнієнка, з’їзд відбудеться до 15 листопада.

Він також не зміг відповісти, чи саме його оберуть новим головою партії, відзначивши, що це буде вирішувати з’їзд.

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