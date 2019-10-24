"Слуга народу" перенесла з’їзд партії
Партія "Слуга народу" перенесла з’їзд політсили, який був запланований на кінець жовтня і на якому мають обрати нового голову партії.
Джерело: інтерв’ю першого заступника голови фракції СН Олександра Корнієнка УП
Пряма мова: "Раніше планували в кінці жовтня його провести, але на пару тижнів зміщується технічна частина.
До середини листопада проведемо, тому що є питання щодо участі у виборах до ОТГ, з’їзд має прийняти рішення про участь на цих виборах".
Деталі: За словами Корнієнка, з’їзд відбудеться до 15 листопада.
Він також не зміг відповісти, чи саме його оберуть новим головою партії, відзначивши, що це буде вирішувати з’їзд.
Передісторія:
- Після того, як запрацювала Рада нового скликання, "слуги народу" збиралися двічі.
- 28 серпня зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" пройшла за закритими дверима, без телефонів.
- 5 вересня представники фракції "Слуга народу" зустрілися з Зеленським та прем’єром Олексієм Гончаруком.
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