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"Слуга народу" перенесла з’їзд партії

Четвер, 24 жовтня 2019, 13:02

Партія "Слуга народу" перенесла з’їзд політсили, який був запланований на кінець жовтня і на якому мають обрати нового голову партії.

Джерело: інтерв’ю першого заступника голови фракції СН Олександра Корнієнка УП   

Пряма мова: "Раніше планували в кінці жовтня його провести, але на пару тижнів зміщується технічна частина.

До середини листопада проведемо, тому що є питання щодо участі у виборах до ОТГ, з’їзд має прийняти рішення про участь на цих виборах".

Деталі: За словами Корнієнка, з’їзд відбудеться до 15 листопада.

Він також не зміг відповісти, чи саме його оберуть новим головою партії, відзначивши, що це буде вирішувати з’їзд.

Передісторія:

  • Після того, як запрацювала Рада нового скликання, "слуги народу" збиралися двічі.
  • 28 серпня зустріч президента Володимира Зеленського з обраними народними депутатами від партії "Слуга народу" пройшла за закритими дверима, без телефонів.
  • 5 вересня представники фракції "Слуга народу" зустрілися з Зеленським та прем’єром Олексієм Гончаруком.

Українська правда
Теми: Слуга народу
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