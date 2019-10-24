"Слуга народа" перенесла съезд партии

Партия "Слуга народа" перенесла съезд политсилы, который был запланирован на конец октября и на котором должны избрать нового председателя партии.

Источник: интервью первого заместителя главы фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь: "Раньше планировали в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть.

До середины ноября проведем, потому что есть вопрос об участии в выборах в ОТО, съезд должен принять решение об участии в этих выборах".

Детали: По словам Корниенко, съезд состоится до 15 ноября.

Он также не смог ответить, изберут ли именного его новым председателем партии, отметив, что это будет решать съезд.

Предыстория: