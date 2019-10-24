"Слуга народа" перенесла съезд партии

739 просмотров
Четверг, 24 октября 2019, 13:02

Партия "Слуга народа" перенесла съезд политсилы, который был запланирован на конец октября и на котором должны избрать нового председателя партии.

Источник: интервью первого заместителя главы фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь: "Раньше планировали в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть.

До середины ноября проведем, потому что есть вопрос об участии в выборах в ОТО, съезд должен принять решение об участии в этих выборах".

Детали: По словам Корниенко, съезд состоится до 15 ноября.

Он также не смог ответить, изберут ли именного его новым председателем партии, отметив, что это будет решать съезд.

Предыстория:

  • После того, как заработала Рада нового созыва, "слуги народа" собирались дважды.
  • 28 августа встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" прошла за закрытыми дверями, без телефонов.
  • 5 сентября представители фракции "Слуга народа" встретились с Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Большой брат": в "Слуге народа" есть служба, которая следит за нардепами 24 октября 2019, 12:18
Корниенко о "слугах народа": Начало было на доверии, а теперь надо договариваться 24 октября 2019, 10:48
Фракция "Слуги народа" в понедельник обсудит скандал с подкупом нардепов 24 октября 2019, 09:40
Все новости
Главные новости
"Большой брат": в "Слуге народа" есть служба, которая следит за нардепами
Политического убежища в Украине просит фигурант громкого дела в России
Трамп давил на Зеленского еще до инаугурации – Associated Press
Фракция "Слуги народа" в понедельник обсудит скандал с подкупом нардепов
Все новости
Кино

ТОП-10 самых популярных фильмов и сериалов от Netflix

история

Операция "Запад". Перевыполнение плана из депортаций украинцев

подкаст

Высокая температура и ОРВИ у детей: главное – без паники

Поиск по сайту
Архив
Весь архів