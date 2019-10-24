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"Слуга народа" перенесла съезд партии

Четверг, 24 октября 2019, 13:02

Партия "Слуга народа" перенесла съезд политсилы, который был запланирован на конец октября и на котором должны избрать нового председателя партии.

Источник: интервью первого заместителя главы фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь: "Раньше планировали в конце октября его провести, но на пару недель смещается техническая часть.

До середины ноября проведем, потому что есть вопрос об участии в выборах в ОТО, съезд должен принять решение об участии в этих выборах".

Детали: По словам Корниенко, съезд состоится до 15 ноября.

Он также не смог ответить, изберут ли именного его новым председателем партии, отметив, что это будет решать съезд.

Предыстория:

  • После того, как заработала Рада нового созыва, "слуги народа" собирались дважды.
  • 28 августа встреча президента Владимира Зеленского с избранными народными депутатами от партии "Слуга народа" прошла за закрытыми дверями, без телефонов.
  • 5 сентября представители фракции "Слуга народа" встретились с Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком.

Украинская правда
Темы: Слуга народа
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