У справі щодо Порошенка ДБР прийшло з обшуками до екснардепа

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата 8-го скликання Аркадія Корнацького.

Джерело: Facebook-сторінка екснардепа "БПП", коментар речниці ДБР Анжеліки Іванової "Українській правді"

Пряма мова Корнацького: "Сьогодні зранку кращі сили ДБР кинуті на проведення обшуків у місцях мого грішного проживання і перебування - у київській "двушці" на Кільцевій та у батьківському домі в Чаусово-2 на Миколаївщині. Нагрянули цілими автобусами. Такими силами можна Донбас звільнити, а ці приїхали "двушку" з картонними вхідними дверима та дім моєї 89-річної матері штурмувати… Обшуки проводяться в рамках кримінального провадження проти екс-президента Порошенка.

Пряма мова Іванової: Можу вам підтвердити, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження , де йде мова про можливі зловживання владою або службовим становищем п’ятим президентом України Петром Порошенком під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих державних адміністрацій Миколаївської області.

Деталі: Мова йде про скасування рішення, яким зарахували 1500 гектарів землі сільськогосподарського призначення до державної власності та подальшу безоплатну передачу цієї землі.

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