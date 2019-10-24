У справі щодо Порошенка ДБР прийшло з обшуками до екснардепа

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Четвер, 24 жовтня 2019, 16:22

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у народного депутата 8-го скликання Аркадія Корнацького.

Джерело: Facebook-сторінка екснардепа "БПП", коментар речниці ДБР Анжеліки Іванової "Українській правді"

Пряма мова Корнацького: "Сьогодні зранку кращі сили ДБР кинуті на проведення обшуків у місцях мого грішного проживання і перебування - у київській "двушці" на Кільцевій та у батьківському домі в Чаусово-2 на Миколаївщині. Нагрянули цілими автобусами. Такими силами можна Донбас звільнити, а ці приїхали "двушку" з картонними вхідними дверима та дім моєї 89-річної матері штурмувати… Обшуки проводяться в рамках кримінального провадження проти екс-президента Порошенка.

Пряма мова Іванової: Можу вам підтвердити, що Державне бюро розслідувань проводить обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження , де йде мова про можливі зловживання владою або службовим становищем п’ятим президентом України Петром Порошенком під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих державних адміністрацій Миколаївської області.

Деталі: Мова йде про скасування рішення, яким зарахували 1500 гектарів землі сільськогосподарського призначення до державної власності та подальшу безоплатну передачу цієї землі. 

Нагадаємо:

  • Після повернення в Україну екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
  • Портнов написав більше десятка заяв до ДБР щодо Порошенка. За словами директора ДБР Романа Труби, Порошенко згадується у щонайменше 13 провадженнях ДБР, наразі – у якості свідка.
  • На позачергових виборах 2014 року Аркадій Корнацький пройшов до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу № 132 від партії "Блок Петра Порошенка".
  • Він висував свою кандидатуру на президентських виборах 2019 року та на позачергових виборах до парламенту 21 липня (ЦВК відмовила в реєстрації, але Корнацький домігся балотування через суд). В останніх – у своєму окрузі він програв представнику "Слуги народу" Максиму Дирдіну.

Валентина Романенко, УП

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Теми: ДБР Порошенко


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