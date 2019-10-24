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В делу по Порошенко ГБР пришло с обысками к экс-нардепу

Четверг, 24 октября 2019, 16:22
В делу по Порошенко ГБР пришло с обысками к экс-нардепу

Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата 8-го созыва Аркадия Корнацкого.

Источник: Facebook-страница экс-нардепа "БПП", комментарий пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой "Украинской правде"

Прямая речь Корнацкого: "Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего грешного проживания и пребывания - в киевской "двушке" на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине. Нагрянули целыми автобусами. Такими силами можно Донбасс освободить, а эти приехали "двушку" с картонной входной дверью и дом моей 89-летней матери штурмовать... Обыски проводятся в рамках уголовного производства против экс-президента Порошенко".

Прямая речь Ивановой: "Могу вам подтвердить, что Государственное бюро расследований проводит обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства, где идет речь о возможных злоупотреблениях властью или служебным положением пятым президентом Украины Петром Порошенко во время отмены в 2016 году решения председателя одного из местных государственных администраций Николаевской области".

Детали: Речь идет об отмене решения, которым 1500 гектаров земли сельскохозяйственного назначения были отнесены к землям государственной собственности и дальнейшей безвозмездной передаче этой земли.

Напомним:

  • По возвращении в Украину экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.
  • Портнов написал более десятка заявлений в ГБР по Порошенко. По словам директора ГБР Романа Трубы, Порошенко упоминается в по меньшей мере 13 производствах ГБР, на данный момент - в качестве свидетеля.
  • На внеочередных выборах 2014 года Аркадий Корнацкий прошел в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу № 132 от партии "Блок Петра Порошенко".
  • Он выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2019 года и на внеочередных выборах в парламент 21 июля (ЦИК отказал в регистрации, но Корнацкий добился баллотирования через суд). На последних - в своем округе он проиграл представителю "Слуги народа" Максиму Дырдину.

Валентина Романенко, УП
Темы: ГБРПорошенко
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