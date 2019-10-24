В делу по Порошенко ГБР пришло с обысками к экс-нардепу

Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата 8-го созыва Аркадия Корнацкого.

Источник: Facebook-страница экс-нардепа "БПП", комментарий пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой "Украинской правде"

Прямая речь Корнацкого: "Сегодня утром лучшие силы ГБР брошены на проведение обысков в местах моего грешного проживания и пребывания - в киевской "двушке" на Кольцевой и в родительском доме в Чаусово-2 на Николаевщине. Нагрянули целыми автобусами. Такими силами можно Донбасс освободить, а эти приехали "двушку" с картонной входной дверью и дом моей 89-летней матери штурмовать... Обыски проводятся в рамках уголовного производства против экс-президента Порошенко".

Прямая речь Ивановой: "Могу вам подтвердить, что Государственное бюро расследований проводит обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства, где идет речь о возможных злоупотреблениях властью или служебным положением пятым президентом Украины Петром Порошенко во время отмены в 2016 году решения председателя одного из местных государственных администраций Николаевской области".

Детали: Речь идет об отмене решения, которым 1500 гектаров земли сельскохозяйственного назначения были отнесены к землям государственной собственности и дальнейшей безвозмездной передаче этой земли.

Напомним: