Порошенко через роботу в Раді не прийшов на допит у ДБР

Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби, Hromadske

П’ятий президент Петро Порошенко не з’явився 3 вересня на допит у Державне бюро розслідувань, бо зайнятий роботою народного депутата і перебуває у сесійній залі Верховної Ради.

Дослівно Труба: "Порошенко сьогодні не з’явився на допит в ДБР. Прийшов його адвокат, пояснив причину неявки свого підзахисного – він тепер народний депутат України і працює в сесійній залі".

Деталі: Директор ДБР написав, що Порошенку направлять повторну повістку на допит. Крім того, Труба вважає, що подібну аргументацію тепер використовуватимуть як кліше для наступних неявок на слідчі дії до ДБР.

Наразі, за словами Труби, депутатський імунітет не дозволить застосувати щодо Порошенка норму КПК про примусовий привід.

Водночас, у нардепів залишилося три місяці, щоб використовувати таку можливість, адже Рада скасувала депутатську недоторканність із січня 2020 року.

Речниця директора ДБР Анжеліка Іванова розповіла, що Порошенка викликали до ДБР у справі щодо зловживання влади або службовим становищем під час скасування у 2016 році рішення голови однієї з місцевих РДА Миколаївської області.

Мова йде про скасування рішення, яким зарахували 1500 гектарів землі сільськогосподарського призначення до державної власності та подальшу безоплатну передачу цієї землі.

Що було раніше: Після повернення в Україну екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.

Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка. За словами Труби, Порошенко згадується у щонайменше 13 провадженнях ДБР.

Труба запевняє, що у всіх провадженнях Порошенко проходить у якості свідка.

Нагадаємо:

Порошенко уже двічі ходив на допити до ДБР у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському" і ухиленні від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

13 серпня суд дав дозвіл допитати Порошенка у ДБР із застосуванням поліграфа, але у Порошенка від проходження детектора брехні відмовилися.

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