Медведчук знову злітав у Москву до Медведєва

Голова політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим у Москві.

Про це у четвер повідомляє офіційний сайт політсили Медведчука.

Зазначається, що зустріч відбулася 23 жовтня.

"Це була зустріч представників двох партій, на якій обговорювалися питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і поліпшення українсько-російських відносин" - сказано у повідомленні.

На сайті "Єдиної Росії" вказано, що Медведєв обговорив з Медведчуком співпрацю "Єдиної Росії" і ОПЗЖ.

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