Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук знову злітав у Москву до Медведєва

Четвер, 24 жовтня 2019, 19:01

Голова політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим у Москві.

Про це у четвер повідомляє офіційний сайт політсили Медведчука.  

Зазначається, що зустріч відбулася 23 жовтня.

"Це була зустріч представників двох партій, на якій обговорювалися питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і поліпшення українсько-російських відносин" - сказано у повідомленні.

На сайті "Єдиної Росії" вказано, що Медведєв обговорив з Медведчуком співпрацю "Єдиної Росії" і ОПЗЖ.

Передісторія:

  • 10 липня Медведєв зустрівся в Москві з керівництвом української "Опозиційної платформи – За життя", зокрема, кумом російського президента Віктором Медведчуком і його однопартійцями.
  • 22 березня тодішній кандидат у президенти Юрій Бойко та Медведчук також зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
  • Служба безпеки обіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.
  • ЗМІ повідомляли, що попри заборону на пряме авіасполучення між Україною та Росією кум Путіна Віктор Медведчук періодично літає з Києва до Москви.

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведєвРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Медведєв
Медведєв назвав варіанти закінчення війни: або переговори, або ядерний удар
"Друга армія світу": Медведєв запропонував забирати техніку у браконьєрів
Медведєв знову погрожує ядерним апокаліпсисом
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: