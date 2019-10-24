Медведчук знову злітав у Москву до Медведєва
Голова політради "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук зустрівся з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим у Москві.
Про це у четвер повідомляє офіційний сайт політсили Медведчука.
Зазначається, що зустріч відбулася 23 жовтня.
"Це була зустріч представників двох партій, на якій обговорювалися питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і поліпшення українсько-російських відносин" - сказано у повідомленні.
На сайті "Єдиної Росії" вказано, що Медведєв обговорив з Медведчуком співпрацю "Єдиної Росії" і ОПЗЖ.
Передісторія:
- 10 липня Медведєв зустрівся в Москві з керівництвом української "Опозиційної платформи – За життя", зокрема, кумом російського президента Віктором Медведчуком і його однопартійцями.
- 22 березня тодішній кандидат у президенти Юрій Бойко та Медведчук також зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.
- Служба безпеки обіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.
- ЗМІ повідомляли, що попри заборону на пряме авіасполучення між Україною та Росією кум Путіна Віктор Медведчук періодично літає з Києва до Москви.
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