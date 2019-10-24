Медведчук снова летал в Москву к Медведеву

Председатель политсовета "Оппозиционные платформы – За жизнь" Виктор Медведчук встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.

Об этом в четверг сообщает официальный сайт политсилы Медведчука.

Отмечается, что встреча состоялась 23 октября.

"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинской-российских отношений", - говорится в сообщении.

На сайте "Единой России" указано, что Медведев обсудил с Медведчуком сотрудничество "Единой России" и ОПЗЖ.

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