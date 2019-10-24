Медведчук снова летал в Москву к Медведеву
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Четверг, 24 октября 2019, 19:01
Председатель политсовета "Оппозиционные платформы – За жизнь" Виктор Медведчук встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.
Об этом в четверг сообщает официальный сайт политсилы Медведчука.
Отмечается, что встреча состоялась 23 октября.
"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинской-российских отношений", - говорится в сообщении.
На сайте "Единой России" указано, что Медведев обсудил с Медведчуком сотрудничество "Единой России" и ОПЗЖ.
Предистория:
- 10 июля Медведев встретился в Москве с руководством украинского "Оппозиционные платформы - За жизнь", в частности, кумом российского президента Виктором Медведчуком и его однопартийцами.
- 22 марта тогдашний кандидат в президенты Юрий Бойко и Медведчук также встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
- Служба безопасности обещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.
- СМИ сообщали, что несмотря на запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией кум Путина Виктор Медведчук периодически летает из Киева в Москву.
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