Медведчук снова летал в Москву к Медведеву

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Четверг, 24 октября 2019, 19:01

Председатель политсовета "Оппозиционные платформы – За жизнь" Виктор Медведчук встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.

Об этом в четверг сообщает официальный сайт политсилы Медведчука.

Отмечается, что встреча состоялась 23 октября.

"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинской-российских отношений", - говорится в сообщении.

На сайте "Единой России" указано, что Медведев обсудил с Медведчуком сотрудничество "Единой России" и ОПЗЖ.

Предистория:

  • 10 июля Медведев встретился в Москве с руководством украинского "Оппозиционные платформы - За жизнь", в частности, кумом российского президента Виктором Медведчуком и его однопартийцами.
  • 22 марта тогдашний кандидат в президенты Юрий Бойко и Медведчук также встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
  • Служба безопасности обещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездке Бойко и Медведчука в Москву.
  • СМИ сообщали, что несмотря на запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией кум Путина Виктор Медведчук периодически летает из Киева в Москву.

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Темы: Медведев Росcия


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