На Донбасі 13 ворожих обстрілів, поранений військовий

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Четвер, 24 жовтня 2019, 20:57

Від початку доби до 19 години вечора 24 жовтня збройні формування РФ та її найманці 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Під обстрілами отримав поранення військовослужбовець.

Джерело: ООС

Деталі: Окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Штаб зафіксував обстріли тричі поблизу Мар'їнки, два рази неподалік Талаківки також біля Верхньоторецького, неподалік Славного та Авдіївки.

Також обстріляні околиці Золотого-4 (не ділянка розведення), Зайцевого, Троїцького.

Два обстріли поблизу Луганського

Бойовики також вдалися до "провокації з метою дискредитації військових Об'єднаних сил".

Що передувало: 24 жовтня близько 10 години ранку окупанти обстріляли з автоматичного станкового гранатомету АГС-17 працівників комунального підприємства "Луганськвода".

Вони проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції "Кіндрашівська" на непідконтрольній урядові України території.

Постраждали дві цивільні особи.

Військові зазначають, що українського сторона надала гарантії на неухильне дотримання "режиму тиші" до 17 вечора.

Українська правда

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Теми: війна Об'єднані сили на Донбасі


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