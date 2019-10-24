На Донбасі 13 ворожих обстрілів, поранений військовий
Від початку доби до 19 години вечора 24 жовтня збройні формування РФ та її найманці 13 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Під обстрілами отримав поранення військовослужбовець.
Джерело: ООС
Деталі: Окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Штаб зафіксував обстріли тричі поблизу Мар'їнки, два рази неподалік Талаківки також біля Верхньоторецького, неподалік Славного та Авдіївки.
Також обстріляні околиці Золотого-4 (не ділянка розведення), Зайцевого, Троїцького.
Два обстріли поблизу Луганського
Бойовики також вдалися до "провокації з метою дискредитації військових Об'єднаних сил".
Що передувало: 24 жовтня близько 10 години ранку окупанти обстріляли з автоматичного станкового гранатомету АГС-17 працівників комунального підприємства "Луганськвода".
Вони проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції "Кіндрашівська" на непідконтрольній урядові України території.
Постраждали дві цивільні особи.
Військові зазначають, що українського сторона надала гарантії на неухильне дотримання "режиму тиші" до 17 вечора.
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