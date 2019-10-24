На Донбассе 13 вражеских обстрелов, ранен военный

С начала суток до 19 часов вечера 24 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Под обстрелами получил ранение военнослужащий.

Источник: ООС

Детали: Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы трижды вблизи Марьинки, дважды неподалеку Талаковки, также около Верхнеторецкого, неподалеку Славного и Авдеевки.

Также обстреляны окрестности Золотого-4 (не участок разведения), Зайцевого, Троицкого.

Два обстрела вблизи Луганского.

Боевики также прибегли к "провокации с целью дискредитации военных Объединенных сил".

Что предшествовало: 24 октября около 10 утра оккупанты обстреляли из автоматического станкового гранатомета АГС-17 работников коммунального предприятия "Лугансквода".

Они проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" на неподконтрольной правительству Украины территории.

Пострадали две гражданских лица.

Военные отмечают, что украинская сторона предоставила гарантии на неукоснительное соблюдение "режима тишины" до 17 часов.