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На Донбассе 13 вражеских обстрелов, ранен военный

Четверг, 24 октября 2019, 20:57

С начала суток до 19 часов вечера 24 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Под обстрелами получил ранение военнослужащий.

Источник: ООС

Детали: Оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал обстрелы трижды вблизи Марьинки, дважды неподалеку Талаковки, также около Верхнеторецкого, неподалеку Славного и Авдеевки.

Также обстреляны окрестности Золотого-4 (не участок разведения), Зайцевого, Троицкого.

Два обстрела вблизи Луганского.

Боевики также прибегли к "провокации с целью дискредитации военных Объединенных сил".

Что предшествовало: 24 октября около 10 утра оккупанты обстреляли из автоматического станкового гранатомета АГС-17 работников коммунального предприятия "Лугансквода".

Они проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" на неподконтрольной правительству Украины территории.

Пострадали две гражданских лица.

Военные отмечают, что украинская сторона предоставила гарантии на неукоснительное соблюдение "режима тишины" до 17 часов.

Украинская правда
Темы: войнаОбъединенные силы на Донбассе
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